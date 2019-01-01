taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2807
Euro
6.0647
Altın
1282.53
Gram Altın
217.8

2018 yılında çekilen ilginç ve popüler fotoğraflar

Yeni bir yıla girerken geride bıraktığımız süre içinde meydana gelen teknolojik ve bilimsel olaylara, fotoğraflar ile birlikte göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 09:53..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

2018 yılı, doğal afetlerin ve uzay teknolojilerinin bol bol konuşulduğu bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yılda birçok bilimsel ve teknolojik gelişme yaşanırken, bu gelişmelerden birçoğu hayatımıza girdi. Dünya üzerinde meydana gelen birçok bilimsel ve teknolojik gelişme anında çekilen fotoğrafları sizler için derledik.

MICHAEL KASIRGASI FLORIDA'YI VURDU

florida

12 Ekim 2018'de Florida'daki Michael kasırgasının özellikle sahildeki evlere verdiği zarar, inanılmaz boyutlara ulaştı.

 

MARK ZUCKERBERG İFADE VERİYOR

FACEBOOK

10 Nisan 2018'de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Amerika Senatosu'na ifade verdi.

 

KALİFORNİYA YANGINLARIkaliforniya

Kaliforniya'yı vuran en yıkıcı yangın, 10 Kasım 2018'de başladı.

 

AFRİKA KAYAK MERKEZİ

AFRİKA

11 Temmuz 2018 tarihinde çekilen bu fotoğraf, Maluti dağlarında bulunan Afrika'nın en popüler kayak merkezini gösteriyor.

 

ENDONEZYA'DA PATLAYAN YANARDAĞ

endonezya

Endonezya'daki patlayan yanardağdan etrafa savrulan dumanlar ve küller, bir okulun bahçesinden böyle fotoğraflandı.

 

FLORANSA KASIRGASI UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

floransa

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Astronot Ricky Arnold tarafından çekilen bu fotoğraf, floransa kasırgasının şiddetini gözler önüne seriyor.

 

MARS'TAN İLK SELFIE

mars

NASA'nın Mars'ın yer altı olaylarını incelemek için gönderdiği InSight uzay aracı, ilk selfiesini Dünya'ya gönderdi.

 

İTALYADA'Kİ KÖPRÜNÜN ÇÖKÜŞÜ

italya

14 Ağustos 2018'de İtalya'nın Cenova kentinde yıkılan körpü, böyle görüntülendi.

 

ACI BİBER YEME YARIŞMASI

avı biber

8 Temmuz 2018'de çekilen bu fotoğraf, Çin'deki biber yeme yarışmasını gösteriyor.

 

MISIR'DAKİ BÜYÜK KEŞİF

mısır

16 Aralık 2018'de çekilen bu resim, Kral Neferirkare'nin beşinci hanedanlığı dönemine ait bulunan bir mezarı gösteriyor.

 

VIRGIN GALACTIC'İN İLK UZAY UÇUŞU

virgin galactic

Virgin Galactic uzay gemisinin uzaya ulaştığı esnada çekilen fotoğraf. 13 Aralık 2018

 

HAWAII'DE BULUNAN KILAUEA YANARDAĞI PATLADI

gaeai

Hawaii'de bulunan Kliauea yanardağından dümanlar yükselirken, insanlar golf oynuyor.

 

İKİZLER METEOR YAĞMURU

meteor

15 Aralık 2018'de fotoğraflanan meteor yağmuru, Hindistan'da çekildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

97
İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

51
Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

19
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

30
Görevli askerler yeni yıla nöbette girdi

Görevli askerler yeni yıla nöbette girdi

26
Dünyada yılbaşı büyük bir coşkuyla kutlandı

Dünyada yılbaşı büyük bir coşkuyla kutlandı

21
Trump'ın en iddialı rakibi Elizabeth Warren

Trump'ın en iddialı rakibi Elizabeth Warren

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir