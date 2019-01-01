2018 yılında çekilen ilginç ve popüler fotoğraflar

2018 yılı, doğal afetlerin ve uzay teknolojilerinin bol bol konuşulduğu bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yılda birçok bilimsel ve teknolojik gelişme yaşanırken, bu gelişmelerden birçoğu hayatımıza girdi. Dünya üzerinde meydana gelen birçok bilimsel ve teknolojik gelişme anında çekilen fotoğrafları sizler için derledik.

MICHAEL KASIRGASI FLORIDA'YI VURDU

12 Ekim 2018'de Florida'daki Michael kasırgasının özellikle sahildeki evlere verdiği zarar, inanılmaz boyutlara ulaştı.

MARK ZUCKERBERG İFADE VERİYOR

10 Nisan 2018'de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Amerika Senatosu'na ifade verdi.

KALİFORNİYA YANGINLARI

Kaliforniya'yı vuran en yıkıcı yangın, 10 Kasım 2018'de başladı.

AFRİKA KAYAK MERKEZİ

11 Temmuz 2018 tarihinde çekilen bu fotoğraf, Maluti dağlarında bulunan Afrika'nın en popüler kayak merkezini gösteriyor.

ENDONEZYA'DA PATLAYAN YANARDAĞ

Endonezya'daki patlayan yanardağdan etrafa savrulan dumanlar ve küller, bir okulun bahçesinden böyle fotoğraflandı.

FLORANSA KASIRGASI UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Astronot Ricky Arnold tarafından çekilen bu fotoğraf, floransa kasırgasının şiddetini gözler önüne seriyor.

MARS'TAN İLK SELFIE

NASA'nın Mars'ın yer altı olaylarını incelemek için gönderdiği InSight uzay aracı, ilk selfiesini Dünya'ya gönderdi.

İTALYADA'Kİ KÖPRÜNÜN ÇÖKÜŞÜ

14 Ağustos 2018'de İtalya'nın Cenova kentinde yıkılan körpü, böyle görüntülendi.

ACI BİBER YEME YARIŞMASI

8 Temmuz 2018'de çekilen bu fotoğraf, Çin'deki biber yeme yarışmasını gösteriyor.

MISIR'DAKİ BÜYÜK KEŞİF

16 Aralık 2018'de çekilen bu resim, Kral Neferirkare'nin beşinci hanedanlığı dönemine ait bulunan bir mezarı gösteriyor.

VIRGIN GALACTIC'İN İLK UZAY UÇUŞU

Virgin Galactic uzay gemisinin uzaya ulaştığı esnada çekilen fotoğraf. 13 Aralık 2018

HAWAII'DE BULUNAN KILAUEA YANARDAĞI PATLADI

Hawaii'de bulunan Kliauea yanardağından dümanlar yükselirken, insanlar golf oynuyor.

İKİZLER METEOR YAĞMURU

15 Aralık 2018'de fotoğraflanan meteor yağmuru, Hindistan'da çekildi.