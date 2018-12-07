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2018’de 3 bin 16 kişi kazalarda hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının 2018 yılı Ekim ayı trafik istatistiklerine göre, bu yıl 161 bin 525 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelirken 270 bin 222 kişi yaralandı.

İHA | 07.12.2018 - 11:15..
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Trafikte alınan önlemlere rağmen kazaların önüne geçilemiyor. İstatistiklere göre 14 bin 21 kaza ile en fazla ölümlü yaralanmalı kaza İstanbul’da meydana geldi.

ANKARA BİRİNCİ SIRADA

En fazla maddi hasarlı kaza 33 bin 920 kaza sayısıyla Ankara’da oldu. Ekim ayı istatistiklerine göre, 2018 yılında İzmir’de kaza yerinde 146 kişi hayatını kaybederek ülke genelinde ilk sırada yer aldı. Tunceli, 4 kişiyle kazalarda en az kaybın yaşandığı il olarak kayıtlara geçti.

Aynı verilere göre 121 bin 675 araç sürücüsüne alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildi.

2018’de 3 bin 16 kişi kazalarda hayatını kaybetti

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