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2018'de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybett

Geçen yıl Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken, 376 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 08:59..
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kayıp Göçmenler Projesi'nin internet sitesinde, ABD-Meksika sınırında hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin bir rapor yayınlandı.

376 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Raporda, geçen yıl sınırı geçerken veya geçtikten sonra hayatını kaybeden toplam göçmen sayısının 376 olduğu kaydedildi.

Bu kişilerden 138'inin yaşının ve cinsiyetinin tespit edilemediği belirtilen raporda, geri kalan rakamın da 214'ünün erkek, 20'sinin kadın ve 4 kişinin de çocuk olduğu bildirildi.

ABD Federal Hükümeti'nin hala kısmen kapalı olması nedeniyle, verilerin 21 Aralık'tan sonra güncellenmediğine dikkat çekildi.

Sitede, 2018 içinde Amerika kıtası genelinde, kötü şartlar nedeniyle göç ederken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 512 olarak belirlendi.

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