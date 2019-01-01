2018'de çıkan akıllı telefonların radyasyon değerleri

Özgül soğurma değeri olarak da bilinen SAR, cep telefonların vücüdumuza yaydığı radyasyon miktarına bağlıdır. SAR değeri arttıkça, telefonun yaydığı radyasyon da artar. Ölçüm birimi W / Kg olan SAR değeri, telefon üreticilerinin de dikkat ettiği bir konudur, çünkü belirli bir SAR değerinin üstündeki telefonların, satışına izin verilmiyor.

Genellikle çakma diye tabir ettiğimiz telefonlarda, SAR değeri oldukça yüksektir ve uzmanlar bu telefonları kullanmanızı kesinlikle önermiyor. Avrupa'da ise 2 W/Kg ve üstü SAR değerine sahip akıllı telefonların satışı yasak.

OLABİLDİĞİNCE UZAK DURUN

SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza dayamamanız gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var. Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır.

SAR değeri, kafa ve gövde olarak ayrı ayrı hesaplanır. Kafa değeri, telefonla konuşurken yayılan miktar, gövde değeri ise telefonu yanımızda taşırken yayılan miktardır. Sizin için hazırladığımız 2018 model telefonlardaki en yüksek ve en düşük SAR değerlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

GOOGLE PİXEL 3XL

KAFA: 1.35 W/kg

GÖVDE: 1.19 W/kg

GOOGLE PİXEL 3

KAFA: 1.34 W/kg

GÖVDE: 1.34 W/kg

OnePlus 6T

KAFA: 1.34 W/kg

GÖVDE: 1.19 W/kg

LG V40

KAFA: 1.27 W/kg

GÖVDE: 1.28 W/kg

OnePlus 6

KAFA: 1.26 W/kg

GÖVDE: 0.90 W/kg

iPhone XS MAX

KAFA: 1.00 W/kg

GÖVDE: 1.00 W/kg

iPhone XR

KAFA: 0.90 W/kg

GÖVDE: 1.10 W/kg

iPhone XS

KAFA: 0.90 W/kg

GÖVDE: 0.99 W/kg

Xiaomi Pocophone F1

KAFA: 0.72 W/kg

GÖVDE: 0.75 W/kg

Samsung Galaxy S9 Plus

KAFA: 0.36 W/kg

GÖVDE: 0.79 W/kg

Samsung Galaxy S9

KAFA: 0.35 W/kg

GÖVDE: 0.96 W/kg

Samsung Galaxy Note 9

KAFA: 0.27 W/kg

GÖVDE: 0.76 W/kg

LG G7

KAFA: 0.22 W/kg

GÖVDE: 1.06 W/kg

Sony Xperia XZ3