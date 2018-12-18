2018'de de trafik kazalarının sonucu ağır oldu

Artan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik terörüne davetiye çıkarıyor. Yılın Ocak- Kasım döneminde yine binlerce ocağa ateş düştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılının ilk 11 ayında ülke genelinde meydana gelen 395 bin 112 trafik kazasında 3 bin 218 kişi hayatını kaybetti, 290 bin 859 kişi yaralandı.

ARAÇ KUSURLARI KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Yılın ilk 11 ayındaki 202 bin 823 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 16 bin 967 kazaya yayalar, 2 bin 822 kazaya araç kusurları, bin 193 kazaya yol ve bin 409 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı.

Kırmızı ışıkta durmadan geçen 4 bin 664 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı.



KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre, 11 aylık dönemde ülke genelinde 13 milyon 168 bin 44 sürücü ve yayaya 3 milyar 956 milyon 317 bin 6 lira ceza kesildi.

Cezaların 2 milyar 486 milyon 30 bin lirası kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak - Kasım döneminde alkol alıp direksiyona geçen 134 bin 508 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 939 bin 205 araç ise trafikten men edildi.

