2018'de Ege’de 25 bin 336 kaçak göçmen yakalandı

2018 yılında da düzensiz göç hareketleri Ege Denizi'nde yükselen bir grafik ile devam etti. Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava, kara ve deniz unsurları 365 gün 24 saat kesintisiz görev yaptı.

60 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

2018 yılında 653 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. 25 bin 336 kişi çıktıkları bu ölüm yolculuğunda kurtarılırken, 65 kişi ise yaşadıkları kazalarda hayatlarını kaybetti. Gerçekleşen çalışmalarda 60 organizatör yakalanarak adli makamlara teslim edildi.



