2018'de en çok göç veren iller belli oldu

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Kaliforniya'daki esrarengiz Berryessa Gölü'nün sırrı

Dünya harikalarla dolu. Onlardan biri de kuşkusuz Berryessa Gölü. Bu göldeki çukuru gören kimse ne olduğunu, nereden geldiğini veya suyun nereye gittiğini anlayamadı. Jakuzi gibi duruyor değil mi?