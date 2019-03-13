2018'de en çok göç veren iller belli oldu

Hafızalara kazanan 'Göç doğudan batıya doğru yapılır' sözü, 2018 yılında tersine döndü.
TÜİK tarafından yayınlanan 2018 yılında Türkiye'nin verdiği göçler raporuna göre, artık insanlar az gelişmiş kentlerden gelişmiş şehirlere göç etmiyor.
İstanbul 2018 yılında, aldığı iç göçten daha fazla dış göç verdi. İstanbul, geride bıraktığımız yıl 385 bin 482 iç göç alırken, 595 bin 803 göç verdi.
İLLERİN 2018'DE ALDIĞI İÇ GÖÇLER
Türkiye'de 2018 yılında en fazla göç alan iller sırasıyla şu şekilde;
1- İstanbul - 385.482
2- Ankara - 184.382
3- İzmir - 130.092
4- Antalya - 95.920
5- Bursa - 80.940
6- Kocaeli - 80.457
7- Konya - 58.300
8- Mersin - 55.779
9- Balıkesir - 55.238
10- Ordu - 54.813
İLLERİN 2018'DE VERDİĞİ İÇ GÖÇLER
Türkiye'de 2018 yılında en fazla göç veren iller sırasıyla şu şekilde;
1- İstanbul - 595.803
2- Ankara - 221.747
3- İzmir - 117.113
4- Antalya - 80.349
5- Bursa - 80.086
6- Kocaeli - 79.970
7- Adana - 70.638
8- Gaziantep - 62.206
9- Mersin - 61.917
10-Konya - 60.571