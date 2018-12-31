2018’de en çok hangi kitapları okuduk

Artık bugün yılın son günü. Artık yeni bir yılı kucaklayacağız. Elbette sağlık, huzur, mutluluk en önemlisi; ama bir de kitaplar var. Öncelikle bu yıl da ruhumuza hitap eden dolu dolu kitaplar okuyalım diliyorum.
Bir de 2018 nasıl geçmiş, ona bakalım tabii. En çok hangi kitapları okumuşuz? Kimler çok satanlar listesinde kalıcı olmuş? Ben 2018’in en çok okunan 10 kitabını listeliyorum. Peki siz bu yıl en çok hangi kitabı okumaktan keyif aldınız?
USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI
“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson
Butik Yay.
S.: 200
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ÜÇ KIZ KARDEŞ
... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…
Üç Kız Kardeş
İclal Aydın
Artemis Yay.
S.: 372
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IKIGAI
Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.
IKIGAI
Hector Garcia , Francesc Miralles
İndigo Yay.
S.: 176
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FAHRENHEIT 451
İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...
Fahrenheit 451
Ray Bradbury
Çev.: Dost Körpe
İthaki Yay.
S.: 208
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PEMBE FİLİ DÜŞÜNME
Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...
Pembe Fili Düşünme
Zeynep Selvili Çarmıklı
İnkılap Yay.
S.: 208
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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...
Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit
Everest Yay.
S.: 400
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KÜRK MANTOLU MADONNA
Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.
Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Yay.
S.: 164
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HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Asıl adı Eric Arthur Blair olan İngiliz yazar George Orwell’ın siyasi hiciv tarzındaki kısa öyküsü Hayvan Çiftliği 1945 yılında yayımlanmıştır. Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...
Hayvan Çiftliği
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 160
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LEYLA İLE MECNUN
Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…
Leyla ile Mecnun
Burak Aksak
Küsurat Yay.
S.: 272
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OLAĞANÜSTÜ BİR GECE
Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir.
Olağanüstü Bir Gece
Stefan Zweig
Çev.: İlknur İgan
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 80
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Damla Karakuş
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