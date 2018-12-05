En çok indirilen iPhone uygulamaları -2018

Apple tarafından yayınlanan listeye göre 2018 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Youtube ve Instagram'ın ilk ikiyi paylaştığı en çok indrilen 20 ücretsiz uygulama ise şu şekilde:

Youtube Instagram Snapchat Messenger Facebook Bitmoji Netflix Google Maps Gmail Spotify Music Amazon Uber WhatsApp Messenger Pandora Wish TikTok Cash App Google Photos Google Chrome Twitter

Listede pek sürpriz olmasa da YouTube'un Instagram ve Snapchat’ı geride bırakması büyük bir başarı. Kullanıcıların karşısına fazla bir yenilik çıkarmasa da YouTube, diğer sosyal medya şirketlerinin bir numaraları rakibi olarak görünüyor. Ayrıca bu yılın başında Pew anketi, YouTube'un gençler arasında en çok kullanılan uygulama olduğunu tespit etti.

En çok indirilen ücretli uygulamalar listesine baktığımızda ise fotoğrafçılık uygulamalarının başı çektiğini görüyoruz. Bu yıl da liderliği kimselere kaptırmayan Facetune, üst üste iki yıl en çok indirilen ücretli uygulama oldu.

Geçen yıl olduğu gibi Apple, en çok indirilen oyunlar için de bir sıralama yayınladı. Fortnite, en çok indirilen ücretsiz oyunlarda birinciliği kimselere kaptırmadı. En çok indirilen diğer oyunlar ise şu şekilde: