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En çok indirilen iPhone uygulamaları -2018

Apple, 2018'in en çok indirilen uygulamaları listesini yayınladı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Apple tarafından yayınlanan listeye göre 2018 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Youtube ve Instagram'ın ilk ikiyi paylaştığı en çok indrilen 20 ücretsiz uygulama ise şu şekilde:

  1. Youtube
  2. Instagram
  3. Snapchat
  4. Messenger
  5. Facebook
  6. Bitmoji
  7. Netflix
  8. Google Maps
  9. Gmail
  10. Spotify Music
  11. Amazon
  12. Uber
  13. WhatsApp Messenger
  14. Pandora
  15. Wish
  16. TikTok
  17. Cash App
  18. Google Photos
  19. Google Chrome
  20. Twitter

    En çok indirilen iPhone uygulamaları -2018

    Listede pek sürpriz olmasa da YouTube'un Instagram ve Snapchat’ı geride bırakması büyük bir başarı. Kullanıcıların karşısına fazla bir yenilik çıkarmasa da YouTube, diğer sosyal medya şirketlerinin bir numaraları rakibi olarak görünüyor. Ayrıca bu yılın başında Pew anketi, YouTube'un gençler arasında en çok kullanılan uygulama olduğunu tespit etti.

    En çok indirilen ücretli uygulamalar listesine baktığımızda ise fotoğrafçılık uygulamalarının başı çektiğini görüyoruz. Bu yıl da liderliği kimselere kaptırmayan Facetune, üst üste iki yıl en çok indirilen ücretli uygulama oldu.

    En çok indirilen iPhone uygulamaları -2018

    Geçen yıl olduğu gibi Apple, en çok indirilen oyunlar için de bir sıralama yayınladı. Fortnite, en çok indirilen ücretsiz oyunlarda birinciliği kimselere kaptırmadı. En çok indirilen diğer oyunlar ise şu şekilde:

    1. Fortnite
    2. Helix Jump
    3. Rise Up
    4. PUBG MOBILE
    5. Hole.io
    6. Love Balls
    7. Snake VS Block
    8. Rules of Survival
    9. ROBLOX
    10. Dune!
    11. Subway Surfers
    12. Episode
    13. Word Link
    14. Toon Blast
    15. Color Road!
    16. HQ Trivia
    17. Twisty Road!
    18. 8 Ball Pool™
    19. Kick the Buddy
    20. Sniper 3D Assassin: Gun Games

     

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