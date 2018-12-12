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2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

Google'ın arama istatisliklerini gösteren 'Google Trends', 2018 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 14:24..
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Dünya devi Google, en çok aranan kelimelerin gösterildiği Google Trends'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri paylaştı. Buna göre 2018 yılında en çok aradığımız kelimeler şu şekilde:

GENEL ARAMALAR

 

1- Dolar

2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

2- Soy Ağacı - e Devlet

2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

3- Dünya Kupası

2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

4- e-Müfredat

2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

5- Seçim Sonuçları

2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

6- Bedelli Askerlik

2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

7- Yeşil Uzaylı

2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

 

KİŞİLER

  1. Mina Başaran
  2. Arda Öziri
  3. Ali Koç
  4. Münir Özkul
  5. Cenk Tosun
  6. Timuçin Esen
  7. Muhterem Nur

DİZİLER

  1. Sen Anlat Karadeniz
  2. Çukur
  3. Ufak Tefek Cinayetler
  4. Bir Zamanlar Çukurova
  5. Erkenci Kuş
  6. Jet Sosyete
  7. Avlu

NASIL YAPILIR?

  1. Ziron
  2. Mıhlama
  3. Tiramisu
  4. Pizza
  5. Brüksel Lahanası
  6. Elma Sirkesi
  7. Vişne Reçeli

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