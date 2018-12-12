2018'de Google'da en çok aradığımız kelimeler belli oldu

Dünya devi Google, en çok aranan kelimelerin gösterildiği Google Trends'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri paylaştı. Buna göre 2018 yılında en çok aradığımız kelimeler şu şekilde:
GENEL ARAMALAR
1- Dolar
2- Soy Ağacı - e Devlet
3- Dünya Kupası
4- e-Müfredat
5- Seçim Sonuçları
6- Bedelli Askerlik
7- Yeşil Uzaylı
KİŞİLER
- Mina Başaran
- Arda Öziri
- Ali Koç
- Münir Özkul
- Cenk Tosun
- Timuçin Esen
- Muhterem Nur
DİZİLER
- Sen Anlat Karadeniz
- Çukur
- Ufak Tefek Cinayetler
- Bir Zamanlar Çukurova
- Erkenci Kuş
- Jet Sosyete
- Avlu
NASIL YAPILIR?
- Ziron
- Mıhlama
- Tiramisu
- Pizza
- Brüksel Lahanası
- Elma Sirkesi
- Vişne Reçeli