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2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

Geride bırakacağımız yılın başında henüz ortaya çıkmayan şaşırtıcı bilim bulgularına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 16:07..
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2018'i geride bırakmamıza çok az kaldı. Peki içinde bulunduğuz yılda ne gibi bilimsel gerçekler elde edildi? Sizin işin hazırladığımız 10 şaşırtıcı bilim gerçeklerine göz atın:

 

Avustralya'daki yırtıcı kuşlar, alev çubuklarını kullanarak kasıtlı orman yangınlarına neden oluyor.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

 

Atmosferin en alt tabakasında bulunan yüz milyonlarca virüs, her gün yağmur gibi üzerimize yağıyor.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

 

Negatif kütleye sahip parçacık oluşturulabilir. Bu parçacıklara polariton denir ve oda sıcaklığında yarı ışık - yarı madde halinde bulunur.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

 

İnsan bağışıklık sisteminde daha önce bilmediğimiz bir mikro organ var. Lenf bezlerinin üzerine yerleştirilmiş ince ve düz yapılar, enfeksiyona karşı bir saldırı planlamak için biyolojik merkezler gibi hareket ediyor.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

 

Bilim insanları tek bir maya hücresinde 42 milyon protein ortaya çıkardı.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

 

Kuşlar dünya üzerindeki manyetik alanları görebildiğinden rahatlıkla göç edebilir. Bu etkileyici özelliğin, kuşların gözlerindeki özel bir proteinden kaynaklandığı keşfedildi.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

 

Dünyanın kesintisiz en uzun deniz yolculuğu, Pakistan'dan Kamçatka Yarımadası'na kadar olan mesafedir. (Yaklaşık 32 bin kilometre)

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği


İnsan DNA'sında çift sarmaldan daha fazlası var. Bu yılın başlarında, bilim insanları canlı hücrelerde daha önce hiç görülmemiş bir DNA yapısı keşfettiler.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği

 

Bir bebeğin cinsiyetini belirlemek için X ve Y kromozomundan daha fazlası gerekir. Bilim insanları, bebeğin erkek mi kız mı olacağını belirlemede büyük rol oynayan yeni bir genetik yapı keşfetti.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği


Amerika'yı ikiye bölen 100. meridyen, iklim değişikliği nedeniyle kaymaya başladı.

2018'in başında bilmediğimiz 10 şaşırtıcı bilim gerçeği


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