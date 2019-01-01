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2018'in en çok sevilen 10 oyunu

Geride bıraktığımız yılın en iyi ve en çok sevilen oyunlarını sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 11:08..
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İnsanların zevkleri ve istekleri sürekli değiştiğinden en iyi oyunları seçmek gerçekten zor olabilir. Ancak bazı oyunlar vardır ki, bütün oyun severler tarafından sevilir. Biz de sizler için 2018 yılındaki en iyi ve en sevilen oyunlardan oluşan bir liste hazırladık.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER

Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft'un çoğunlukla bulmaca çözmekle ve dinozor öldürmekle uğraştığı geçmiş Tomb Raider serilerine göre daha farklı bir yapıya bürünen oyun, birçok oyun sever tarafından beğenildi.

 

FAR CRY 5

farcry 5

Ünlü oyun geliştiricisi Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisinin beşinci oyunu, sağlam bir hikaye ile muhteşem bir açık dünyayı birleştiriyor.

 

HOLLOW KNIGHT

hollow kinght

Bir platform oyunu olan Hollow Knight, 2018 yılında birçok oyun sever tarafından ilgiyle oynandı.

 

FORZA HORIZON 4

forza horizon 4

Her yıl genellikle birkaç yarış oyunu piyasaya çıkıyor. Forza Horizon 4 ise rakiplerinden harika grafikleri ile sıyrılıp oyun dünyasında adından sıkça söz ettirdi.

 

SUPER SMASH BROS ULTIMATE

super smash bros

Super Smash Bros. Ultimate, çeşitli Nintendo oyunlarındaki karakterleri bir araya getiren bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak oyunun sadece Nintendo Switch'te oynanabilmesi, oyuncular için büyük bir hayal kırıklığı.


ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

Assassin's Creed Odyssey

Assassin Creed serisinin yeni oyunu Odyssey, bir önceki oyunlara göre daha gelişmiş görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

 

MONSTER HUNTER WORLD

monster

Capcom, Monster Hunter World ile büyük bir şans elde etti. Genellikle Japonya için üretilen oyun, dünyanın geri kalanına da yayılarak oldukça popüler hale geldi.

 

MARVEL'S SPIDER-MAN

marvels

Diğer Spider-Man serilerine göre daha farklı bir hikaye ve oyanışla karşımıza çıkan oyun, diğer serilere göre daha fazla ilgi gördü.

 

RED DEAD REDEMPTION 2

red dead redemption

Yılın en iyi oyunları arasında gösterilen Red Dead Redemption 2, kimilerine göre en iyi oyun. Vahşi batıda birçok maceraya atılacağınız oyunda, oldukça geniş bir açık dünya sizleri bekliyor.

 

GOD OF WAR

god of war

Birçok kritere göre God Of War, oyun severler tarafından oldukça sevilen harika bir oyundur. Aksiyon oyunu olmasına rağmen duygusal anlamda da oldukça etkili bir hikayesi olan oyun, 2018 yılına damga vuran oyunların başında geliyor.

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