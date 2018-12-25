2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

3 boyutlu yazıcılar yavaş adımlarla daha ucuz ve daha erişebilir hale geliyor, fakat hala birçok insan için bu 3 boyutlu yazıcılar oldukça pahalı. İlk çıkan 3 boyutlu yazıcılar oldukça hantaldı ve kullanması biraz karışıktı, fakat günümüzde kullanabileceğiniz birçok model var. Eğer bütçeniz varsa ve 3 boyutlu yazıcı almaya karar verdiyseniz sizin için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz:

FORMLABS FORM 2

Neden satın almalısınız: İnanılmaz derecede hassas parçalar üretiyor ve kullanımı çok kolay.

İnanılmaz derecede hassas parçalar üretiyor ve kullanımı çok kolay. Kimin için: Ürün tasarımcıları, mühendisler, yüksek kalitede basılmış parçalar isteyen herkes

Ürün tasarımcıları, mühendisler, yüksek kalitede basılmış parçalar isteyen herkes Fiyat: 40 bin - 45 bin TL

LULZBOT MINI

Neden satın almalısınız: Kullanımı kolaydır, ancak öğrenme ve ilerleme için çok fazla alan sağlar

Kimin için: S üper güvenilir, çok yönlü bir yazıcı isteyen yeni başlayanlar ve orta düzey kullanıcılar

S Fiyat: 1200 dolar

MONOPRICE MINI DELTA

Neden satın almalısınız: Ucuz olmasına rağmen, LCD ekrana ve ısıtmalı panele sahip

Kimin için: Yeni başlayanlar ve orta düzey kullanıcılar

Yeni başlayanlar ve orta düzey kullanıcılar Fiyat: 160 dolar

ANYCUBIC PHOTON

Neden satın almalısınız: U cuz olmasına rağmen inanılmaz derecede yüksek detaylara sahip nesneler oluşturabilir.

U Kimin için: Küçük boyutlu, ayrıntılı nesneler basmak isteyen herkes

Fiyat: 3 bin - 3 bin 500 TL

MONOPRICE MAKER SELECT PLUS

Neden satın almalısınız: Bir 3D yazıcıda ihtiyacınız olan tüm önemli özelliklere sahip

Kimin için: Orta seviye kullanıcılar

Orta seviye kullanıcılar Fiyat: 3 bin - 3 bin 500 TL

PRUSA I3 MK2