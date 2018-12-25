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2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

3 boyutlu yazıcılar ilk çıktıkları günden bu yana bir hayli konuşuluyor. Sizin için seçtiğimiz 2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcılarına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 10:30..
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3 boyutlu yazıcılar yavaş adımlarla daha ucuz ve daha erişebilir hale geliyor, fakat hala birçok insan için bu 3 boyutlu yazıcılar oldukça pahalı. İlk çıkan 3 boyutlu yazıcılar oldukça hantaldı ve kullanması biraz karışıktı, fakat günümüzde kullanabileceğiniz birçok model var. Eğer bütçeniz varsa ve 3 boyutlu yazıcı almaya karar verdiyseniz sizin için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz:

FORMLABS FORM 2

formblass form

  • Neden satın almalısınız: İnanılmaz derecede hassas parçalar üretiyor ve kullanımı çok kolay.
  • Kimin için: Ürün tasarımcıları, mühendisler, yüksek kalitede basılmış parçalar isteyen herkes
  • Fiyat: 40 bin - 45 bin TL

 

LULZBOT MINI

2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

  • Neden satın almalısınız:Kullanımı kolaydır, ancak öğrenme ve ilerleme için çok fazla alan sağlar
  • Kimin için: Süper güvenilir, çok yönlü bir yazıcı isteyen yeni başlayanlar ve orta düzey kullanıcılar
  • Fiyat: 1200 dolar

 

MONOPRICE MINI DELTA

2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

  • Neden satın almalısınız: Ucuz olmasına rağmen, LCD ekrana ve ısıtmalı panele sahip
  • Kimin için: Yeni başlayanlar ve orta düzey kullanıcılar
  • Fiyat: 160 dolar

 

ANYCUBIC PHOTON

2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

  • Neden satın almalısınız: Ucuz olmasına rağmen inanılmaz derecede yüksek detaylara sahip nesneler oluşturabilir.
  • Kimin için: Küçük boyutlu, ayrıntılı nesneler basmak isteyen herkes
  • Fiyat: 3 bin - 3 bin 500 TL

 

MONOPRICE MAKER SELECT PLUS

2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

  • Neden satın almalısınız: Bir 3D yazıcıda ihtiyacınız olan tüm önemli özelliklere sahip
  • Kimin için: Orta seviye kullanıcılar
  • Fiyat: 3 bin - 3 bin 500 TL

 

PRUSA I3 MK2

2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

  • Neden satın almalısınız: Düşük fiyatlı ve iyi sayılabilecek özelliklere sahip
  • Kimin için: Tasarruf etmek isteyen orta seviye kullanıcılar
  • Fiyat: 1000 - 1500 TL

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