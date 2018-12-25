2018'in en iyi 3 boyutlu yazıcıları

3 boyutlu yazıcılar yavaş adımlarla daha ucuz ve daha erişebilir hale geliyor, fakat hala birçok insan için bu 3 boyutlu yazıcılar oldukça pahalı. İlk çıkan 3 boyutlu yazıcılar oldukça hantaldı ve kullanması biraz karışıktı, fakat günümüzde kullanabileceğiniz birçok model var. Eğer bütçeniz varsa ve 3 boyutlu yazıcı almaya karar verdiyseniz sizin için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz:
FORMLABS FORM 2
- Neden satın almalısınız: İnanılmaz derecede hassas parçalar üretiyor ve kullanımı çok kolay.
- Kimin için: Ürün tasarımcıları, mühendisler, yüksek kalitede basılmış parçalar isteyen herkes
- Fiyat: 40 bin - 45 bin TL
LULZBOT MINI
- Neden satın almalısınız:Kullanımı kolaydır, ancak öğrenme ve ilerleme için çok fazla alan sağlar
- Kimin için: Süper güvenilir, çok yönlü bir yazıcı isteyen yeni başlayanlar ve orta düzey kullanıcılar
- Fiyat: 1200 dolar
MONOPRICE MINI DELTA
- Neden satın almalısınız: Ucuz olmasına rağmen, LCD ekrana ve ısıtmalı panele sahip
- Kimin için: Yeni başlayanlar ve orta düzey kullanıcılar
- Fiyat: 160 dolar
ANYCUBIC PHOTON
- Neden satın almalısınız: Ucuz olmasına rağmen inanılmaz derecede yüksek detaylara sahip nesneler oluşturabilir.
- Kimin için: Küçük boyutlu, ayrıntılı nesneler basmak isteyen herkes
- Fiyat: 3 bin - 3 bin 500 TL
MONOPRICE MAKER SELECT PLUS
- Neden satın almalısınız: Bir 3D yazıcıda ihtiyacınız olan tüm önemli özelliklere sahip
- Kimin için: Orta seviye kullanıcılar
- Fiyat: 3 bin - 3 bin 500 TL
PRUSA I3 MK2
- Neden satın almalısınız: Düşük fiyatlı ve iyi sayılabilecek özelliklere sahip
- Kimin için: Tasarruf etmek isteyen orta seviye kullanıcılar
- Fiyat: 1000 - 1500 TL