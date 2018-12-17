2018'in en iyi ücretsiz iPhone uygulamaları

Bir iPhone'unuz varsa ve bir milyondan fazla uygulamaya sahip Apple'ın App Store uygulamasının içinde kayboluyorsanız, sizin için hazırladığımız en iyi iPhone uygulamalarına bir göz atın.

Not ed

Noted uygulaması, iPhone'unuzu konferanslar, toplantılar, röportajlar ve diğer etkinliklerin kaydını tutmak için mükemmel bir ses kayıt ve not alma aracına dönüştürür.

Scanbot

Scanbot, iPhone'unuzu güçlü bir taşınabilir tarama aracına dönüştürerek, belgeleri ve QR kodlarını taramanızı ve bunları yüksek kaliteli JPG veya PDF dosyalarına dönüştürmenizi sağlar.

Otter Voice Notes

Otter Voice Notes, iPhone'unuzun dahili mikrofonunu veya bluetooth özelliğini kullanarak yaptığınız işin neredeyse tamamını gerçek zamanlı olarak kaydeden akıllı transkripsiyon uygulamasıdır.

WhatTheFont

Kameranızı kullanarak herhangi bir yazı tipinin fotoğrafını çektiğinizde, bu uygulama veritabanından o yazı tipini bularak size ismini gösterir. Ayrıca uygulama, MyFonts'un veritabanındaki en yakın eşleşmeleri bularak size benzer öneriler sunar.

Visionist

Visionist, fotoğraflarınızı sanat eserlerine dönüştürmek için harika bir yoldur. İstediğiniz stilleri seçerek fotoğraflarınıza uygulayıp fark yaratabilirsiniz.

Clips

Apple'ın yeni Clips adlı video uygulaması, video klipleri hızlıca çekmek, düzenlemek ve arkadaşlarınızla, ailenizle veya sosyal medya ağlarınız üzerinden paylaşmak için harika bir yol sunar.

Facetune 2

Facetune 2, bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. İçerisinde fotoğraf düzenleme ile ilgili birçok seçenek olan programı kullanarak, fotoğraflarınıza farklı bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Dişleri aydınlatmak, cilt lekelerini yumuşatmak ve parlamayı önlemek için bu program tam size göre.

AnyDo

Meşgul insanlar genellikle günlük görevleri ve işleri unuturlar. AnyDo uygulaması, yapılacaklar listesi, hatırlatıcılar ve notlar oluşturmanızı sağlayan ve bunları arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayan bir takip programıdır.