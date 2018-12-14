2018'in kırılması kolay en kötü hesap şifreleri

Güvenlik uzmanları tarafından yapılan uyarılara ve tekrar eden ihlallere rağmen, bazı internet kullanıcılarının şifrelerini güvenli bir şekilde yenilemediği görülüyor. SplashData güvenlik şirketi, 5 milyondan fazla sızan şifreyi inceledi ve bu şifreleri önceki yıllarla karşılaştırdı.





Şirket, bu şifrelerin önceki yıllarda kullanılan şifrelerle hemen hemen aynı olduğunu tespit etti. Basit ve kolay tahmin edilebilir veya yaygın olarak kullanılan bir şifre kullanmak, hesabınızı korsanlığa karşı daha duyarlı hale getirir ve bu da finansal sahtekarlığa, kişisel bilgilerinizin açığa çıkmasına veya sızmasına neden olabilir.

İşte 2018'in en kötü 10 hesap şifresi:

123456 parola 123456789 12345678 12345 111111 1234567 54321 qwerty seniseviyorum

Hesap güvenliğiniz için şifrenizin tahmin edilemez olduğundan emin olun. Bankacılık, sosyal medya profilleri ve diğer önemli web siteleri için çok faktörlü veya iki faktörlü kimlik doğrulamasını da kullanabilirsiniz.







