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2018'in kırılması kolay en kötü hesap şifreleri

Akıllı telefonunuzda ve bilgisayarınızda birçok hesabınız var. Peki bunlar için nasıl bir şifre belirliyorsunuz?

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 09:37..
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Güvenlik uzmanları tarafından yapılan uyarılara ve tekrar eden ihlallere rağmen, bazı internet kullanıcılarının şifrelerini güvenli bir şekilde yenilemediği görülüyor. SplashData güvenlik şirketi, 5 milyondan fazla sızan şifreyi inceledi ve bu şifreleri önceki yıllarla karşılaştırdı.

2018'in kırılması kolay en kötü hesap şifreleri

Şirket, bu şifrelerin önceki yıllarda kullanılan şifrelerle hemen hemen aynı olduğunu tespit etti. Basit ve kolay tahmin edilebilir veya yaygın olarak kullanılan bir şifre kullanmak, hesabınızı korsanlığa karşı daha duyarlı hale getirir ve bu da finansal sahtekarlığa, kişisel bilgilerinizin açığa çıkmasına veya sızmasına neden olabilir.

İşte 2018'in en kötü 10 hesap şifresi:

  1. 123456
  2. parola
  3. 123456789
  4. 12345678
  5. 12345
  6. 111111
  7. 1234567
  8. 54321
  9. qwerty
  10. seniseviyorum

Hesap güvenliğiniz için şifrenizin tahmin edilemez olduğundan emin olun.  Bankacılık, sosyal medya profilleri ve diğer önemli web siteleri için çok faktörlü veya iki faktörlü kimlik doğrulamasını da kullanabilirsiniz.

 



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