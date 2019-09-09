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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde öğrencileri bir dizi yenilik bekliyor.

AA | 09.09.2019 - 07:20..
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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ders zili bugün çalacak...

Bu yıl okullarda öğrencileri bekleyen birçok değişiklik var.

Bu sene 69 ayını dolduranlar isteğe bağlı olarak ilkokula başlayabilecek.Tüm ilköğretim okullarında Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni okul zili çalacak.

TENEFÜS SÜRESİ UZATILDI

İlk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Bu yıl ilk kez ara tatilli yeni çalışma takvimi uygulanacak.


2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ

Ders başı      9 EYLÜL 2019

İlk ara tatil      18-22 KASIM 2019

Yarıyıl tatili     20-31 OCAK 2020

İkinci ara tatil  6-10 NİSAN 2020

Yaz tatili          19 HAZİRAN

KANTİNLERDE OKUL LOGOSU OLMAYAN GIDA SATILMAYACAK

Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.
Okullarda bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer değişiklik, kantinlerde okul gıdası uygulaması. Kalori, doymuş yağ, şeker ve tuz içerikleri açısından belirli kriterlere uygun yiyecek ve içeçeklerin ambalajına "okul gıdası logosu" basılacak. Okul kantinlerinde okul gıdası logosu olmayan yiyecekler satılamayacak.

Okul servislerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin yönetmelik ise bir yıl daha ertelendi. Servis araçlarina eksikliklerini tamamlamaları için verilen süre 2020 Eylül'üne kadar uzatıldı.

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