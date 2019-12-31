2019 Milli Piyango ikramiyesinin sahibi çıkmadı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi bulunmazken, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin akibeti belli oldu.

Aradan tam olarak 365 gün geçmesine rağmen 70 milyonluk ikramiye hala talihlisine ulaşamadı.



Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl.





PARA HAZIRDA TUTULMUŞTU

Milli Piyango İdaresi ise talihlinin her an parayı almaya gelebileceği hesaba katarak parayı hazır tutmuştu.



Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor.



SAAT 17.00 İTİBARİYLE ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide ''70 Milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır'' ifadeleri kullanıldı.

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

PARA NE OLACAK

Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.