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2019 petrol rezervi en çok olan ülkeler

Söz konusu raporda toplam 190 ülke yer alıyor. Türkiye liste sıralamasında 48'inci sırada.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 08:56..
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2019 petrol rezervi en çok olan ülkeler

Küresel veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 petrol rezervlerini açıkladı.

Açıklanan rapor 190 ülkeyi kapsıyor.

Bu ülkelerin içinde Türkiye de var.

Türkiye petrol rezervi en çok olan liste sıralamasında 48'inci sırada.

PETROL REZERVİ EN ÇOK OLAN ÜLKELER SIRALAMASI

Rezervler günlük olarak ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde açıklandı.

1- ABD Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 11,904.00

2- Rusya Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 10,895.00

3- Suudi Arabistan Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 9,895.00

4- Irak Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 4,635.00

5- Kanada Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,983.00

6- Çin Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,895.00

7- Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,371.00

8- İran Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,351.00

9- Kuveyt Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,770.00

10- Brezilya Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,560.00

11- Nijerya Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,010.00

12- Kazakistan Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,878.00

13- Meksika Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,714.00

14- Katar Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,510.00

15- Angola Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,494.00

16- Norveç Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,417.00

17- Algeria Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,290.00

18- Libya Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,180.00

19- Birleşik Krallık Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,117.00

20- Oman Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 970.00

21- Kolombiya Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 885.00

48- Türkiye Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 54.00

2019 petrol rezervi en çok olan ülkeler

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