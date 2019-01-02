2019 Toyota Corolla yollara hazır

1966 yılından beri 43 milyon adet üzerinde satış rakamına ulaşan Toyota Corolla, kırılması çok zor olan rekorunu korumak üzere yoluna devam ediyor.

Japon araç devi Toyota, 2019 model Corolla’ yı tanıttı. Yeni Corolla artık hatchback ve station wagon seçenekleri ile kendini tamamen yenileyerek mükemmel bir şekle büründü.

6 VİTES 2.0 MOTOR

Corolla Hatchback, motor ve şanzımanının haricinde yeni TNGA platformu ile dolatıldı. Böylece artık virajlara girerken sarsılmadan daha güvenli bir sürüşe imkan tanınıyor.

Eski modeline nazaran daha hafif olan ağırlık merkezi Corolla’yı daha seri ve atik hale getiriyor. 6 vites olan Corolla Hatchback 2.0 motor ve 178 beygir güç ile karşımıza çıkıyor.