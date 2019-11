2019 TÜYAP nasıl geçti – Yayıncılar değerlendiriyor

Bu sene TÜYAP benim açımdan da bir başkaydı. Bir yılda yayıncılar ve yazarlarla olan dostluğumuzun ilerleyişi, daha keyifli bir fuar geçirmemi sağladı. Çok koşturdum, çok yoruldum; ama çok eğlendim doğrusu. Şimdi acısıyla tatlısıyla mis gibi bir fuar geride kaldığına göre, hemen bir değerlendirme yapalım. Fuarın yorgun savaşçıları yayınevleri. Hepsinden görüş almayı çok isterdim tabii; ama birkaç yayınevi temsili olarak yer alacak bu yazıda. Hemen hemen görüştüğüm, konuştuğum bütün yayınevlerinin de ortak düşüncesini paylaşacak aslında. Bu arada yayıncılara geçmeden önce sürpriz isimlerim de var. Önce onların, daha sonra da yayıncıların düşüncelerini aktaracağım. Hepsine teşekkür ediyorum.

Yarın da yazarların görüşlerini aktarıyor olacağım. 2020 TÜYAP’ta görüşmek üzere…

DİLEK İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi

TÜYAP Kitap Fuarı tutkum ve gönül bağım çok eskilere dayanıyor. Fuar biz Beylikdüzü’ne taşındığımızdan birkaç yıl sonra buraya geldi ve o günden bugüne her yıl çocuklarımla TÜYAP’ı ziyaret ederiz. Kitaplarla örülü bu fuar çok güzel bir atmosfer sunuyor. Kitap Fuarının daha çok talep görmesi ve daha çok tanıtımının yapılması gerekiyor. Türkiye’de kitap okuma oranları ne yazık ki çok düşük. Fuarda kitap satışıları iyi gözüküyor ama kitap okuma rakamları çok düşük. Okuma oranlarını artırmaya yönelik daha fazla etkinlikler yapıp, farkındalık yaratmak lazım. Fuarda kitabın kokusunu almak çok güzel! Ben lisedeyken sahafları gezmeyi, eski kitapların kokusunu almayı çok seviyordum. Okumayı çok seviyorum ve kitapların içinde olmak beni inanılmaz rahatlatıyor.

ŞÜKRÜ GENÇ

Sarıyer Belediye Başkanı

İstanbul dışındaydım; aslında fuarı bu sene hakkınca gezemedim, inceleyemedim. Ancak şu anda edindiğim bilgiler ve izlenimler doğrultusunda biraz eleştiriler var; özellikle ticari alanların daha çok gezilecek ve daha faydalı bölgelerde toplanması ile ilgili. B u işi gerçekten inanarak yapan insanların, örneğin STK’ların yerlerinin daha geri planda alacak yerlerde seçildiğini ve ziyaretçinin de daha az olduğu gibi iddialar var. Ben şimdi bunu senin kanalınla iletmiş olayım.

Biz üçüncü senedir katılıyoruz. Sarıyer Belediyesi’nde edebiyatın yeri çok değerli. Bak şuraya da yazmışız çok önemli bir söz var: “Edebiyat olan her yerde umut vardır.” (Albert Camus) Bu çok önemli. Biz edebiyatı her alanda yapmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Toplum, eğer toplumsal yaşarsa yarına ulaşması mümkündür. Yoksa bireysel yaşamlarla bir yere varmak mümkün değil. Bunun bilincindeyiz ve bunu en iyi şekilde alanda tutmaya çalışıyoruz. Bu yıl Edebiyat Günleri’mizin sekizincisini yaptık. Dokuzuncusu Haziran’da, çok güzel olacak. TÜYAP, uluslararası boyutlara ulaşmış, her bir detayıyla ayrı bir dünya. Ama ben isterdim ki, TÜYAP bunu, “Ben nasılsa para kazanıyorum. Bana bu şekildeki oluşum yeterli!” demeyip, biraz daha yaşamın gerçekleriyle uğraşmalı. Çünkü kitap okuyan insan, kitabın yaratıldığı sebep de insan. Kitabın yaratıldıktan sonraki aşamasından çok kitabın yaratıldığı yere de inmek lazım. Biz mesela Edebiyat Günleri’nde Öykü Ödülleri Yarışması düzenliyoruz. Bu da bir öneri olsun. Ben TÜYAP’ın yerinde olsam, bir yıl öncesinden, hatta belki iki yıl sonrasının fuarına öykü yarışmaları koyardım. Farklı alanlarda aynı şeyi yapıp insanların edebiyata daha fazla ulaşmasını ya da o alana yönelmesini sağlamak mümkün olabilir.

PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Görevlisi - Rektör Yardımcısı

Genel anlamda aslında Türkiye’de tüm kitap fuarlarına ilginin giderek arttığını hissediyorum. TÜYAP zaten bu işin en üst noktası ve öncesinde de, bu yıl da bu ilgi artarak devam ediyor. Her yıl sayılar değişebilir; ama gerek bulunduğum üniversitede öğrenciler, çevrem ve basından izlediğim kadarıyla artarak devam ediyor. Son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada hem yazarlarla okuyucuların birlikte olması, hem her şeye ulaşıyor olması ayrı bir keyif. Online ulaşılabilen bir şeye insanların bu kadar geliyor olmasının başka bir anlamı olmalı. Bazı şeylere dokunmak, hissetmek çok ayrı bir şey. Her zaman çok önemli bir işi yerine getirdiğini düşünüyorum. Buranın katılımı sanıyorum çok daha yüksektir. Ya da buraya gelen kitlenin ulaşım imkanları vs diğer ticari fuarlara göre farklı olabilir; öğrenci ağırlıklı geliyorlar. Şehir merkezinde bir organizasyon acaba düşünülebilir mi? Bunun gittikçe artan bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

MURAT SAĞMAN

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi – Ekonomist

TÜYAP’ı çok kalabalık buldum. Bu dönemde çıkan her alanda gerçekten çok değerli kitaplar var. İnsanların çok ilgili olduğunu gördüm. Daha da umutlu olmaya başladım ülkenin geleceği ile ilgili. Gençleri de gördüm; çok hoşuma gitti. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi olur. Bir yorumum daha olacak. TÜYAP’ın daha şehir merkezine alınmasını isterim, metroya yakın mesela. Böylece çok daha fazla insanın geleceğini düşünüyorum. Çünkü burası baya uzun bir mesafe. Burası daha merkezi bir yerde olursa müthiş bir şey olur.

KÜSURAT YAYINLARI

Büşra Aksak – Genel Koordinatör

Bu sene TÜYAP, geçen yıllara oranla biraz daha sakin geçti. Tabii buradaki tüm yayıncıların bir fikri var; ama asıl sebebin ne olduğunu kestiremiyoruz. Giriş ücretleri, ekonominin durumu, alım gücünün azalması vs gibi etkenler buna katkı sunmuş olabilir. Ama artık internetten satışın, insanların kitabevlerine bile daha az gidiyor olmasının apaçık sonucunu TÜYAP’ta gördük. Artık insanlara daha kolay geliyor kitapları internetten almak. O yüzden 2019 TÜYAP’ın çok şahane geçtiğini söyleyemem. Biz de yeni kitaplarımızı buraya getirdik. Okurlarımızdan yeni kitaplarımıza dair güzel reaksiyonlar aldık. İstanbul fuarının en kıymetli yanı da buydu. Gelecek fuarlarda okurlarımızla karşılaşmak dileğiyle…

ALTIN KİTAPLAR

Hülya Şat - Başeditör ve Genel Yayın Yönetmeni

Altın Kitaplar Yayınevi bu yıl 60. yılını kutluyor. Bu nedenle İstanbul Kitap Fuarı bizim için çok özeldi. 60 yıl onuruna yayımlarımızda kimi özel ürünlere yer vermeyi tercih ettik. 60 yıllık bir firmanın geçmişten günümüze uzanan birçok ürününün pek çok insanın çocukluk anılarında yer alması, bizim kimi projeleri yeniden hayata geçirmemize neden oldu. Örneğin; uzun zamandır raflarda yer almayan dünya çocuk klasiklerimizin ciltli-şömizli yeni baskılarını okurlara ulaştırma fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra Gülten Dayıoğlu’nun yayınevimizdeki 40. yılı şerefine onun 15 adet çocuk romanı için hazırladığımız özel baskılı kitapları ilk kez bu fuarda okurların beğenisine sunduk. Yine İstanbul Kitap Fuarı için hazırlanan günümüz yazarlarının 25 roman ve hikayelerini fuarda çocuk okurlarımızla buluşturduk.

Okulların sınav haftası ve maratonla çakışmasına rağmen fuara katılım yüksekti. Her zamanki gibi heyecan ve memnuniyet dolu bir fuarı yazarlarımız ve değerli katılımcılarla sonlandırma olanağı bulduk. Sonuç olarak biz yayıncılar, oldukça yoğun ve efektif bir hafta geçirdik.

İTHAKİ YAYINLARI

Coşkun Ören - İthaki Yayınları Genel Müdürü

Fuar katılımcı sayısının geçmiş yıllara oranla azalma göstermesine rağmen okurlarımızın ilgisinden memnunuz. Fakat internet satış sitelerinin yıkıcı indirimleri ve fuar girişinde alınan giriş ücretinin katılımı olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum.

İNKILÂP YAYINLARI

Orkun Galolar – Pazarlama Müdürü

Türkiye'nin en büyük kitap fuarı, 2019 İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı geride kaldı. Ekonomik krizin etkilerinin de hissedildiği fuarda genel olarak diğer yayıncılarla da konuştuğumuzda geçen yıla göre işlerin daha düşük olduğunu gözlemledik. Bunda giriş ücretinin 10₺ olması - ki kitap fuarı için bu yüksek bir ücret onunla insanlar içeriden kitap alabilirler - fuarın şehrin merkezine uzak olması, en çok okuyucuların geldiği bir Pazar gününün maratona denk gelmesi ve Anadolu yakasından insanların gelmekte zorlanıyor olması da etkili olmuş olabilir. Tabii okuyucu ile yazarları buluşturan bir organizasyon olarak bakmak gerekiyor. Biz İnkılâp olarak birçok yazarımızı okuyucu ile bir araya getirdik. İndirimlerle okuyucuları memnun etmeye çalıştık. Her türden yeni kitaplarla stantlarımızda yerimizi aldık. Umarız seneye daha iyi olacaktır.

TİMAŞ YAYINLARI

Osman Palabıyık – Sosyal Medya

Geçmiş senelere göre kıyasladığımız zaman TÜYAP ziyaretinin giderek düştüğünü, bunda hem bölgesel fuarların, hem de çeşitli dijital firmaların satış yaparken uyguladığı indirimlerin etkisini görüyoruz. Bu yayıncıları zorlayan bir şey, çünkü TÜYAP, yayıncılar için bir vitrin görevinde; tüm kitaplarını okura gösterebildiği, aynı anda sunabildiği ve tanıtabildiği bir mecra. Ama bu düşüşler ve fuarın uzak olması, okur biletlerine zam yapmış olması vb birçok problem fuara girişi düşürdü. Bu da biz yayıncıları olumsuz olarak etkiledi. Aynı zamanda okurların tabii ki kitap fiyatlarına bir tepkisi var. Bu da yayıncılıkta kâğıda gelen zammın bir yansıması aslında. Yayıncıların elinden gelen bir şey yok bu konuda. Fakat biz yine mutluyuz. TÜYAP’ta okurlarımızla buluşmak bizim için güzel oluyor; seviyoruz fuarlara katılmayı. Okur buluşmaları, yazarlarımızla söyleşi ve imzalarımızda buluşmak olsun, okurlara kitapları tek tek anlatmak olsun, onlara hangi kitap daha çok hitap ediyorsa onu ulaştırabilmek olsun bizi mutlu ediyor. Umuyorum gelecek fuarlarda da okurla buluşacağımız güzel etkinlikler yapabiliriz.

NEMESİS YAYINLARI

Pelin Yılmaz

Tarihlerin değişmesi öne çekilmesi, giriş ücretinin artması, okullarda tatil öncesi sınavların olması hiç göz önünde bulundurulmamış. Kitapların fiyat artışı okuyucuya yansıdı; kimse kitap almaya elini doğru dürüst uzatamadı bile. TÜYAP’ın bu düzene son vermesi ve bize biçtiği fiyatların indirim gerekiyor.

HÜMANİST YAYINLARI

Menekşe Polatcan Serbest – Kurucu

Geniş, güzel bir katılım var; öncelikle mutluyuz ilgiden ve katılımdan. Diğer taraftan biz ilk defa bir şey denemiş olduk. İş kitaplarının bir araya geldiği bir ada ile ilk defa iş kitabı konseptini TÜYAP’a getirmiş olduk. Bu vesileyle insanlar hem şaşırdı, hem sevindi. Güzel bir etki yarattık. Biz kendi açımızdan hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Hem TÜYAP’a hem Yayıncılar Birliği’ne de teşekkür ediyoruz. Bir kısım yayıncı geçen senelerdeki cirolarının olmadığını söyledi. Bizim için ilk sene, biraz yeni gözlemliyoruz; ama ekonominin genel durumu kitaba da yansımış gibi görünüyor.

*

