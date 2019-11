2019 TÜYAP nasıl geçti – Yazarlar değerlendiriyor

Dün, 2019 TÜYAP ile ilgili yayınevlerinin görüşlerini paylaşmıştım. Şimdi sıra yazarlarda! Fuarda karşılaştığım, zamanla gönül bağı kurduğum yazarlardan da fuar ile ilgili görüşlerini aldım. İmza günleri, söyleşiler derken bakalım TÜYAP onlar için nasıl geçti?

Hepsine teşekkür ediyorum. 2020 TÜYAP’ta görüşmek üzere…

GÜLTEN DAYIOĞLU

Yazar

Fuarda bulunmak benim için tam anlamıyla bir ruh şenliği, bütün kitaplar, kitap okuma bilinci olan tüm insanlar bir arada… Fuara ilk girdiğimde edindiğim bu duygu hiç değişmez. Aynı zamanda bütün kitaplarımı bir arada görmenin sevincini yaşarım. Ve dahası yediden yetmişe okurlarım yanıma gelir. Bana görüşlerini aktardıkları söyleşilerimize pek kıymet veririm. Beni en çok heyecanlandıran kitaplarımdaki kahramanlarla empati kurmuş, onları benimsemiş okurlarımla buluşmanın verdiği coşkudur. Bu coşkuyu daha çok yetişkin eski okurlarımla paylaşıyorum. Bu nedenle iki elim kanda olsa fuarları kaçırmam. Önceleri Frankfurt’a gider, kendimi dünyanın tüm kitaplarına ulaşmış gibi hissederdim. Orada henüz kaleme alma imkânı bulamadığım bir düş kurdum. Herkes fuardan ayrıldıktan sonra kitap kahramanlarının stantlarından çıkıp selamlaştığını hayal ettim. Bunu öyküleştirmek istiyorum. Sınav haftası nedeniyle kimi zaman tenhalaşmalar yaşandıysa da beni etkileyen bir durum olmadı, bu yıl da fuar güzel geçti. Kaldığım iki gün içerisinde her an okurlarımla el eleydik.

NİHAN KAYA

Yazar

TÜYAP'ın daha merkezi bir alana taşınmasını içimde bir türlü öldüremediğim bir ümitle bekliyorum yıllardır. HeM okurlar hem katılımcılar rahatsız bu uzaklıktan. Yine Avrupa yakasında bir yerden fuar alanına gelmem üç saat sürdü bu sene; yollar çok kalabalıktı, kendi söyleşime geç kaldım. Fuara ilginin her sene bir önceki seneye kıyasla daha zayıf olması bu mesafeyle de ilişkili olsa gerek diye düşünüyorum. Fuarın amacı okuru kitapla buluşturmaksa, hem okurları hem katılımcıları memnun edecek çözümler bulunmalı.

TOLGA GÜMÜŞAY

Yazar

Fuarın ilk gününde Altın Kitaplar ve Günışığı Kitaplığı standlarında imza saatlerim vardı. Havanın güzelliğinin de etkisiyle geçtiğimiz yıllara kıyasla çok kalabalık olduğunu söyleyemem; ama daha bilinçli bir okur grubu gözlemledim. İstanbullu okurlarımla uzun uzun sohbet etme fırsatı bulduk. Kırklareli, Zonguldak gibi kent dışından gelmiş okullardan öğretmen ve öğrencilerle söyleştik, fotoğraflar çektirdik. Hem çocuklar ve gençlere hem de yetişkinlere yönelik kitaplarım bulunduğu için 7’den 70’e farklı profilde okurla buluşmak her zamanki gibi zenginleştiriciydi. Bir yazar olarak onca kitabın, yayınevi standının, yazarın arasında bulunmak her fuarda olduğu gibi yine karmaşık duygular hissetmeme yol açtı: Bu büyük üretimin parçası olmanın heyecanı... Yazdıklarımın bunca kalabalığın içinde fark edilmesi kaygısı... Eserlerimin bir değeri olduğunu düşünenlerin düzenlediği ve ziyaret ettiği imza saatlerinde hazır bulunmanın gururu... Ve evime dönerken omuzlarında hissettiğim, daha iyilerini yazma sorumluluğu...

VAROL YAŞAROĞLU

Karikatürist

TÜYAP tabii önemli bir fuar. Burada içeriye girdiğiniz andan itibaren çok büyük bir kalabalıkla karşılaşıyorsunuz. Birçoğu okullardan gelen çocuklar, anne babaların elinden tutup heyecanla gelen çocuklar… Bu seneki kitap fuarının bizim için şöyle bir etkisi de oldu tabii, yedinci kitabımız raflara çıkmadan önce burada sahneye çıktı. Duymamış olan çocukların kitabın çıkışını burada öğrendiklerindeki o heyecana şahit olmak çok güzeldi. Kitap fuarları çok önemli. Kitap hiç okunmuyor, niye bu kadar az kitap okunan bir ülkeyiz diye düşünülürken, burada bu coşkuyu gördüğünüzde inancınızı yitirmiyorsunuz. İnsanlar doğru içerikler, doğru kitaplar olduğunda aslında okuyorlar. O coşkuyu ve tutkuyu görmek, kitap sevgisini görmek açısından bence TÜYAP mükemmel bir yer…

ŞAFAK ALTUN

Yazar

Bu seneki TÜYAP Kitap Fuarı geçmiş yıllara göre, çok ciddi anlamda bir ilginin olduğunu gözlemledim. Her ne kadar Beylikdüzü uzak bir konumda da olsa her yaştan okuyucunun yazarla ve kitaplarla buluşması beni çok etkiledi. Bir yazar olarak okuyucumla birer bir temas içinde olabilmek, onlardan eleştiri ve yorum alabilmek bundan sonraki çalışmalarım için bana ayrıca bir ilham kaynağı oldu. Onlardan aldığım geri dönüşler, benim için adeta bir altın madeni gibi. Yeni fuarlarda buluşmak üzere…

ŞENİZ BAŞ

Yazar

38. Tüyap Kitap Fuarı benim için dolu dolu geçti. İmza günleri ve söyleşilere kendim ve Yazım Kılavuzu adına gösterilen ilgiden mutluluk duydum. Ancak bu fuar uzun seneler sonra görece en sakin fuarlardan biri oldu diye gözlemledim. Oysa fuar öncesi birçok yayınevi birden çok stantla katılmış, söyleşi ve imza programlarını özenle hazırlamış diye düşünmüştüm… Okurların, yayıncıların çok da elinde olmayan nedenlerle, yükselen kitap fiyatlarına tepkisini de gözlemledik. Diğer senelere göre biraz daha indirim yapmalarına rağmen fiyatlara itiraz yoğundu. Bu etkende de internet satış sitelerindeki indirimlerin ve kampanyaların etkili olduğunu görüyorum. Her sene fuara katılan okur kitlesinin ise daha bilinçli geldiğini görüyorum. Okuma listeleri, tanışmak istedikleri yazarlar ya da yayınevlerini not almışlar. İletişim daha fazla. İmzalar ve stand sohbetleri çoğalmakla birlikte panellere ya da söyleşilere gösterilen ilginin eş oranlı artmamasını ise üzücü buluyorum. Fuarın en büyük fonksiyonlarından birinin bu etkileşimler için yaratılan fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen fuarlar benim için yayıncılık bayramı gibi. Birbirimizden uzak ve yalnız yaptığımız işlerimiz var, okurla ve birbirimizle buluşup daha çok üretmek için motive olduğumuz zamanlar ve mekanlar yaratıyor fuarlar. Özellikle de İstanbul kitap Fuarı. Sorunlara çözüm getirerek daha güzel ve etkileşimli fuarlarda kavuşmak dileğim.

HİLAL ÖZCAN

Psikolog – Yazar

2019 TÜYAP, benim için çok güzel geçti. Çünkü ilk defa katılıyorum. İlk kitabım, 4 ay oldu kitabım çıkalı. Bu sene daha kalabalık olduğunu düşünüyorum geçen seneye nazaran. Daha önce bir okuyucu olarak gezdiğim, ziyaret ettiğim kitap fuarında bu sene yazar olarak bulunmak çok büyük bir mutluluk benim için. Devamı gelsin dilerim. Bir sonraki seneye bu soruya daha güzel bir cevap vereceğim Damlacım. Kıyaslama imkânı bulacağım bir yazar olarak.

PINAR MARO

Psikolog - Yazar

Ben ilk defa kitap yazdım. Altı ay oldu çıkalı; 6 ayda 5 baskı yaptı. Çok şaşırdım, çok da hoşuma gitti. Demek ki hani bir şekilde insanlara ulaşmışım, ortak bir şeyler yakalamışız diye düşündüm ve yazmaya devam edeceğim. Çok iyi geçti bu sene fuar benim için. En azından yazarlık macerası anlamında…

CAN ÇELEBİ

Yazar

Her şeyden önce bu benim ilk kitabım. Artemis Yayınları’na ve özellikle İclal Aydın Kitap Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum. İlk defa TÜYAP’a katılıyorum. Türkiye’de ilk defa bir kitap fuarına katılıyorum. Çünkü burada yaşamıyorum; ama Türkiye’de bu kitap fuarını gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çünkü dışarıdan baktığımız zaman sanki Türkiye’de insanların okumadıklarını, kitaba ilgi göstermediklerini düşünüyoruz. Evet; ama çok ilgi var. Özellikle gençler! Bu beni çok mutlu etti, çok umutlandırdı. TÜYAP, bence dünyadaki önemli kitap fuarlarından birisi. Buraya dahil olduğum için çok mutluyum. Benim için çok eğlenceli geçiyor. Özellikle kitap kulübündeki arkadaşlarım, stantta bize yardım eden arkadaşlar çok iyi, organizasyon süperdi. Tek bir şey var, o da giriş çıkışlardaki yoğunluk. O da düzenli bir hale gelirse, TÜYAP, dünya standartlarında bir alan.

ADNAN NUR BAYKAL

Yazar

Günümüzde insanlar internet vasıtasıyla birçok bilgiye ulaşıyor. Sanki kitabın değeri kalmadı gibi gözüküyor. Fakat ben buna inanmıyorum. İnsan, kitapla beraber yalnız kalabiliyor. Bireyselliğin de en önemli yanı odur. İnsan hiç olmazsa günde 15 dakika bir kitap okuma vakti ayırması gerekir; internet olayı dışında ama. Fuar, her sene hiç hız kesmeden devam ediyor. Hümanist Yayınları daha çok iş kitapları üzerine yoğunlaşıyor. Sağ olsunlar, benim kitaplarımı da çıkarıyor. İş kitaplarının özelliği büyük gruplara, kitlelere hitap edebiliyor. Bu sene de güzel bir fuar oldu. Yol nedeniyle katılım istenilen seviyelere çıkmıyor. Fakat ona da yapılacak bir şey yok. Buraya her gelen kişi en az 1 saat yol için vakit harcamış oluyor. Bu kadar fedakarlığa eğer katlanıyorsa katılanlar, demek ki bu fuarın bir değeri var.

FUAT SEVİMAY

Çevirmen – Yazar

Edebiyatın sanatsal ve kültürel boyutunun yanında sektörel ve ticari tarafı da vardır. Bu ticari yanı görmezden gelemeyiz. Ancak ticari boyut, kültürel tarafının çok ötesine geçmişse, durup ciddi ciddi düşünmemiz gerekir. Bugün Tüyap kitap fuarındaki durum budur bence. O nedenle kültürel tarafı ağır basan başka etkinliklerden, Tüyap fuarına kıyasla çok daha fazla heyecan duyduğumu belirtmeliyim. Tüyap artık biraz vazifeye dönüştü ve umarım düzenleyenler neden böyle olduğu hakkında kafa yoruyordur. Aksi takdirde fuar kültürünü kaybedeceğiz. Bir de Haydarpaşa'da düzenlenen fuar çok çok güzeldi. Halk ile sanat iç içeydi. Nedense onu özledim, Tüyap'ı değil.

GÜNEŞ ALTUNKAŞ

Yazar

Harika bir kalabalık var. Az önce sen de şahit oldun ki, benim stant da baya kalabalıktı. Okuyucularıma çok teşekkür ediyorum öncelikle bugün beni yalnız bırakmadıkları için. İstanbul’daki ilk imza günümdü ve o da TÜYAP’ta! Benim için çok büyük bir heyecan. Hikâye de Beyoğlu’nda geçiyor, biliyorsun. İstanbullu ile “Kapının Ardındaki Ben” buluştu sonunda. Güzel tepkiler alıyorum.

ERHAN ALTUNAY

Yazar

Bu seneki fuara ilk gün gitmeme rağmen çok farklı bir ilgi ile karşılaştım. Okurlar artık sanal kitapçılardan alışveriş etse de yazar ve kitapla buluşacakları değerli zamanları biliyorlar ve görece uzak bir yere gelmekten hiç çekinmiyorlar. Bir başka deyişle fuar bir alışveriş yeri olduğu kadar okurun, yazar ve kitapla buluştuğu, fiziksel ve duygusal temasın yaşandığı bir özel ortam olarak oturmuş vaziyette. Bu da hepimiz için umut verici. Okurun özellikle söyleşi sırasında sorduğu sorular da ülkemizin kaliteli okur düzeyini gösteriyor. Fuar için nice yıllara diyelim…

SEDA ÖĞRETİR

Spiker – Yazar

Benimki özel bir değerlendirme olacak. TÜYAP’ı yıllarca haber yapmak amacıyla muhabir olarak takip ettim. Bu yıl ilk kez yazar olarak oradaydım. Okuyucularımla TÜYAP çatısı altında buluşmak beni yeni öykülere başlamak için motive etti. Diğer yazarlarla ve yayıncılarla tanışmak da ilham vericiydi.

DR. ERKAN SARIYILDIZ

Doktor – Yazar

Yoğunluk geçen senelere göre daha azdı; ama yeni çıkan kitaplar ve okuyucuların kitaplara ilgisi geleceğe dair umut verdi…

ŞİRİN MİNE KILIÇ

Yazar

Geçmiş yıllara oranla katılımcı yayıncı sayısı artmış gibi görünüyor. Bu kadar büyük bir ilgi görmesinin nedeni ne olabilir diye düşündüğümde, herhalde daha mı çok okumaya başladık, artıyor herhalde diye düşünüyorum. Yoksa yayınevleri neden bu kadar ilgi göstersin? Ziyaretçi sayısının da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz hafta arası konuşuyoruz, okullardan çok büyük bir ilgi var. Tabii öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz olması buradaki ilgiyi de arttırmıştır. Keşke daha çok olsa! Keşke koridorlarda hiç yürüyemesek! Gördüğüm kadarıyla satın alınıyor da kitaplar. Bu da okurların, yayınevleri ve yazarlarla buluşması için harika bir ortam. Bir kitap festivaline, okuma festivaline dönüşmüş; ne kadar güzel bir şey. Bir kitapsever olarak daha da büyümesini dilerim elbette…

MERT İNAN

Gazeteci – Yazar

Ziyaretçi sayısının geçmiş yıllara oranla bir miktar azalmış olduğunu gözlesem de kitap tutkunlarının raflarda büyük bir heyecanla sayfaları incelediklerine şahit oldum. Özellikle edebiyat dünyasının kült isimlerinin eserleri ve klasik yapıtlar her zaman olduğu gibi en çok tercih edilen yayınlardı. 14-20 yas dilimindeki gençlerde ise, popüler isimler ve sosyal medya fenomeni olarak öne çıkan kişilerin kitaplarına yoğun ilgi gösterdikleri dikkatlerden kaçmadı. Bir de ülkenin en önemli kültürel buluşmasının bir an önce şehir merkezinde, örneğin Lutfi Kırdar Kongre Merkezi'ne taşınması gerektiğini düşünüyorum.

YELGİN ARKOÇ MESCİ

Yazar

Cumhuriyete giden yolda kadını ve Anadolu’yu anlatan Kalenin Havvası romanımın TÜYAP’taki imza etkinliği çok verimli geçti. Her yaştan insanın ziyaret ettiği bu fuarda Altın Kitaplar standında olmak gurur ve onur vericiydi. Hele de yıllardır göremediğim okul arkadaşlarımın, sonraki yıllarda edindiğim dostların gelmesi, kitabı daha önceden edinip imzalatmak için gelen okurlarımla buluşmak beni öylesine mutlu etti ki; bu gün hep yüzüm gülüyor. Kalenin Havvası ile ilgili güzel yorumları duymak ise bambaşka bir mutluluk. Herkesin gülümsemesi dileği ile. Sevgiyle kalın.

SEDEFNAZ YAŞAR

Yazar

TÜYAP 2019 benim için tek kelimeyle “heyecan”dı. İlk kez yazar kimliğiyle oradaydım, harika bir hismiş! O şahane kalabalığın içinde olmak heyecanlı olduğu kadar çook eğlenceliydi de! İlk imza günüm ve kitabımın ilk tanıtımı TÜYAP’a kısmet oldu, asla unutamayacağım büyülü anlar yaşadım. Farklı yazarların imzasını alırken ben de imza verdim, daha ne olsun!

SALİH UYAN

Eğitimci – Yazar

Geçen yıla göre biraz daha sakindi; ama yine stantların arasından sel gibi insan aktı. Yazar imza etkinliklerine ilgi çoktu. Hemen her stantta bir yazar vardı. Öğrenciler ellerinde listeyle gelmişlerdi. Kapağına göre kitap almıyor olmaları ve hazırlık yapmış olmaları hoşuma gitti.

YILMAZ ŞENER

Yazar

Ben burada hem İthaki Yayınları’nın yazarı, hem de Altın Kitaplar’ın çalışan bir üyesi olarak bulunuyorum. Benim dikkatimi çeken özellikle fuara giriş ücretlerinin insanlara sıkıntı vermesi. Bunun dışında ziyaretçilerin daha çok internet indirimleri ile fuarı kıyaslamaları dikkatimi çekti. Ama yine de ne olursa olsun okurların o kadar yolu tepip buraya gelmeleri giriş ücretli de olsa, başka yerlerde indirim de olsa fuarların cazibesini yitirmeyeceği ortada.

ATA SÖZÜTOK

Yazar

Bu benim ilk kitap fuarımdı. İlk defa geliyorum. Daha önce sosyal medyada görüyordum, izdiham yaşanıyormuş. Bu sene öyle bir şey yok. Bunu ülkenin ekonomik durumuna bağlayanlar var. Bilet girişinin 10 lira olmasına bağlayanlar var. Ben daha önce gelmediğim için tabii bu karşılaştırmayı yapamıyorum. Benim için ilk kitap heyecanı olduğundan güzeldi. Tabii çalışan arkadaşlarım için yorucu geçiyor. Keşke 10 lira olmasa 5 lira olsa, teşekkür ederim.

DOÇ. DR. AYSEL GÜNDOĞDU

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi – Yazar

TÜYAP’a ilk defa geldim. Tek sıkıntısı lokasyonu bence. İnsanlarının çoğunun uzaklık dolayısıyla gelemediğini düşünüyorum. Diğer taraftan çeşitlilik açısından oldukça güzel. İçeride ambiyans çok güzel. Özellikle ada şeklindeki kitap evleri gayet güzel konumlandırılmış. Bütün kitapları bir arada bulabiliyorsunuz. Bu tarz bir yer merkeze taşındığında çok daha fazla okurun geleceğini düşünüyorum.