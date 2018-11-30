2019 yılı MTV tablosu

Motorlı Taşıtlar Vergisi; araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.

Bu vergiye, yeni yılla birlikte yüzde 23,73 oranında zam geldi.

Zam haberini alan otomobil sahipleri, araçları için ne kadar ödeyeceğini araştırmaya başladı.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK

İşte zam oranlarıyla birlikte oluşan yeni tablo;





1-3 yaş arası 0-1300 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 TL, %23.73’lük zam 176,31 TL toplam da 919.31 TL

1-3 yaş arası 1301-1600 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 1294 TL, %23.73’lük zam 307,06 TL toplam da 1.601,06 TL

1-3 yaş arası 1601-1800 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2.284 TL, %23.73’lük zam 541,99 TL toplam da 2825,99 TL

1-3 yaş arası 1801-2000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3.598 TL, %23.73’lük zam 853,8 TL toplam da 4.451,80 TL

1-3 yaş arası 2001-2500 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 5.396 TL, %23.73’lük zam 1.280,47 TL toplam da 6.676,47 TL

1-3 yaş arası 2501-3000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 7.524 TL,%23.73’lük zam 1.785,44 TL toplam da 9.309,44 TL

1-3 yaş arası 3001-3500 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 11.458 TL, %23.73’lük zam 2.718,98 TL toplam da 14.176,98 TL

1-3 yaş arası 3501-4000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 18.014 TL, %23.73’lük zam 4.274,72 TL toplam da 22.288,72 TL

1-3 yaş arası 4001-25000 cc hacminde ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 29.483 TL, %23.73’lük zam 6.996,31 TL toplam da 36.479,31 TL

VOLKAN'IN ÖDEYECEĞİ VERGİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel de yeni aracı için 36 bin 479 lira MTV'si vergi ödeyecek.