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2019 yılı otomobillerin en çok satış yaptığı iller

Otomobil satışlarında 2018 ile 2019 arasında büyük bir değişimin yaşandığı açık bir şekilde görülüyor.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 15:45..
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2019 yılı otomobillerin en çok satış yaptığı iller

Türkiye genelinde otomobil markalarının satış rakamları üzerinden liderlik haritası çıkarıldı.

2018 yılında 30 ilde liderlik Volkswagen'in elindeyken 2019 yılında rakamlar oldukça değişti. Fiat, 52 ilde liderliği ele geçirdi.

2019 LİDERLİK HARİTASI

Renault 18 il, Fiat 52 il, Volkswagen 4 il, Ford 1 il, Toyota 4 il, Hyundai 1 il, Ortak lider 1 il.

2019 yılı otomobillerin en çok satış yaptığı iller

2018 LİDERLİK HARİTASI

Volkswagen 30 il, Dacia 16 il, Totoya 6 il, Renault 12 il, Fiat 6 il, Opel 2 il, Honda 4 il, Seat 1 il, Ford 1 il, Hyundai 1 il, Ortak lider 2 il.

2019 yılı otomobillerin en çok satış yaptığı iller

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