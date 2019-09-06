Spitzer ızau teleskobunun yakaladığı en etkileyici 15 uzay fotoğrafına göz atıyoruz.

Spitzer teleskobu tarafından çekilen büyüleyici 15 uzay fotoğrafı

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2019 yılı otomobillerin en çok satış yaptığı iller

Otomobil satışlarında 2018 ile 2019 arasında büyük bir değişimin yaşandığı açık bir şekilde görülüyor.