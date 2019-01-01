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2019 yılı pasaport harç ve bedelleri zamlı fiyat

Yeni yılla birlikte pasaport fiyatlarına yüzde 23,73 oranında zam geldi.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 09:03..
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Vatandaşlar şimdiden 2019 pasaport harcı ne kadar? Pasaport ücreti kaç TL? gibi aramalar yapmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğine göre bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Buna göre, gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisi yüzde 23.73 artırıldı.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINABİLİYOR

Pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

2019 FİYATLARI

Süre    Harç          Defter          Toplam

6 ay   137,40 TL   108,00 TL    245,40 TL

1 yıl   200,80 TL   108,00 TL    308,80 TL

2 yıl   327,80 TL   108,00 TL    435,80 TL

3 yıl   465,50 TL  108,00 TL     573,50 TL

4+ yıl  656,00 TL  108,00 TL    764,00 TL

Kaç aylık yenileme yapılacak ise; Harç bedeli + defter bedeli ödeniyor.

2019 yılı pasaport harç ve bedelleri zamlı fiyat

PASAPORT ÇIKARMAK İÇİN NE GEREKLİ

Bordo pasaport için ilçe nüfus müdürlüklerinden başvuru yapılıyor.

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

BAŞVURU NOKTALARI ÇOĞALDI

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı.

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