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2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 10,19, memur emeklisinin zam oranı ise 10,7 olarak ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 10:22..
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2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. 2018 enflasyonu 20,30 oldu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin de zam oranları belli oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 10,19 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,19 oldu.

Buna göre emeklilerin alacakları maaşlar da şu şekilde:

Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira

Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira

MEMUR EMEKLİSİ 10,7  ZAM ALACAK

Memur emeklisi ise yüzde 4+enflasyon farkı ile 10,7 zam olacak.

Buna göre memur emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira olacak.

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