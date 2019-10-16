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2019 yılında Rusya’da 39 terörist saldırı önlendi

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB), 2019 yılının başından bu yana 39 terör saldırısının önüne geçildiğini açıkladı.

İHA | 16.10.2019 - 11:20..
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Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Federal İstihbarat Servisinin (FSB) koordinasyon toplantısında konuşan FSB Genel Müdürü Aleksandr Bortnikov bu yıl içinde Rusya sınırlarında 39 terörist saldırının önlendiğini açıkladı.

SALDIRILAR SON ANDA ÖNLENDİ

Bortnikov saldırı girişimleriyle ilgili bilgiler aktararak, "Bu yıl içerisinde 39 terörist saldırı girişimi son anda önlendi. Ayrıca bu saldırıları gerçekleştirmeyi amaçlayan 32 terörist etkisiz hale getirildi. Rusya’da 2019 yılının başından bugüne kadar toplam 679 kişi terör operasyonları sırasında gözaltına alındı. Bunlardan 22’si terörist faaliyetleri terk etme eğilimindeydi. Terör operasyonları sırasında toplam 49 hücre evine baskınlar yapıldı ve bu evler kontrol altına alındı.” dedi.

2019 yılında Rusya’da 39 terörist saldırı önlendi

BİRÇOK SALDIRI YÖNTEMİ GELİŞTİRİLDİ

FSB Genel Müdürü Aleksandr Bortnikov ayrıca teröristlerin en çok kullandığı saldırı araçlarından biri olan insansız hava araçları (İHA) ile birçok saldırı yöntemi geliştirildiğini söyledi.

"BÜYÜK BİR SORUN OLACAKTIR"

Bortnikov, bu araçlarla silahlı ve kimyasal saldırıların yapıldığını söyleyerek, “Bu araçların özelliklerin günden güne gelişmesi kimyasal, toksit ve silahlı saldırılar gerçekleştirme imkanı sunuyor. Bu bizim için büyük bir sorun olacaktır.” şeklinde konuştu. Bortnikov ayrıca Rusya’ya karşı artan siber saldırılara karşı önlemlerini arttırdıklarını ifade etti.

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