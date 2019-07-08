2019 yılının haziran ayında 40 kadın öldürüldü

Haziranda 40 kadın öldürüldü.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 21 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi; 2’si ekonomik bahaneyle, 9’u kendi hayatına dair karar almak istemesi sebebiyle öldürüldü.

İLLERE GÖRE SIRALAMA

İllere göre haziran ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:

"İstanbul 8, İzmir 2, Antalya 1, Adana 1, Balıkesir 1, Çorum 3, Malatya 2, Afyon 1, Ordu 1, Mersin 3, Manisa 1, Tekirdağ 1, Diyarbakır 1, Sakarya 1, Konya 3, Karaman 1, Samsun 1, Muğla 1 Yalova 1, Ankara 2, Batman 1, Bursa 1, Gaziantep 1."

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; haziran ayında öldürülen 40 kadının 14’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 12’si evli oldukları erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si komşu, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i eniştesi, 1’i ağabeyi, 1’i eski damadı, 1’i babası, 1’i de damadın ailesi tarafından öldürüldü.

BİR KADININ NEREDE OLDUĞU HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Kadınların 25’i evinde, 3’ü yolda, 1’i parkta, 1’i arazide, 1’i arsada, 4’ü sokak ortasında öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 2’si gölde, 1’i tarlada ve 1’i de dere yatağında cansız bedenleri bulundu. 1 kadının, nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.