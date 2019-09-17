2019 Zeynep Cemali Öykü Yarışması kazananları belli oldu

2019 yılının öykü temasının “Yalan” olduğunu duyurmuştum size. Milli Eğitim Bakanlığı’nca duyurulan ve her yıl artarak ilgi gören Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na bu yıl, 550’ye yakın öğrenci yalan temasında yazdığı öykülerini gönderdi. Bu yılın seçici kurulunu oluşturan Ayşe Sarısayın, Mine Söğüt, Murat Yalçın, Tolga Gümüşay ve Dr. Müren Beykan gibi edebiyat dünyasının değerli isimleri, ciddi bir elemeden geçen öyküler arasında kazananları belirledi…

(Müren Beykan)

KAZANAN İSİMLER ÖDÜLLERİ USTA EDEBİYATÇILARDAN ALACAK

Öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanından devlet okulları ve özel okullardan yarışmaya katılım gösterdi. Ancak bu öyküler arasında Günışığı Kitaplığı’na ulaşan sadece 3 genç öykücünün öyküsü seçilecekti. 2019 yarışmasında, alfabetik sıra ile

- Çok 'Çok...' öyküsüyle Ayşe Ezgi Döm, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Ortaokulu, 8. sınıf

- Ortalık Karıştı öyküsüyle Batu Özdemir, TED Ankara Koleji, 7. sınıf

- Amca öyküsüyle Elif Osmanağaoğlu, İstanbul İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu, 7. sınıf

ödüle değer görüldü.

Bu yetenekli genç isimlere, ödülleri 5 Ekim Cumartesi günü, Kadir Has Üniversitesi'nde Günışığı Kitaplığı tarafından düzenlenecek yıllık yayıncılık konferansı 9. Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nde, ödül töreninde verilecek. Her yıl olduğu gibi törene ailesi ve öğretmenleri ile katılan kazananlar ödüllerini, usta edebiyatçıların elinden alacak...

(2018 ödül töreninden)

7 ÖYKÜ DE, 2019 ÖDÜLLÜ ÖYKÜLER KİTAPÇIĞI’NDA YAYIMLANACAK

Yarışmada ödüle değer görülen 3 öykünün yanında, Eskişehir, İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'dan seçilen7 "Dikkati Çeken Öykü" de Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2019 Ödüllü Öyküler Kitapçığı'nda yayımlanmaya değer görüldü.

2020 ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI TEMASI ÖZGÜRLÜK

Ödül alan isimler açıklanırken, 2020 yılı Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın öykü teması belli oldu. Özgürlük olan belirlenen temanın cümlesi ise, Zeynep Cemali’nin Patenli Kız kitabından alıntılanan "Tekerleklerin üstünde yelle yarışıyordu."

2020 Zeynep Cemali Öykü Yarışmasının son başvuru tarihi ise, 20 Mayıs 2020!

2020 seçici kurulunda ise, Osman Şahin, Ahmet Büke, Görkem Yeltan, Gülsevin Kıral ve Dr. Müren Beykan bulunacak.

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Damla Karakuş

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