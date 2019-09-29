2019'da 5 bin 469 hektar alan yandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) özellikle yaz döneminde Türkiye genelinde birçok yangına müdahale etti.

5 BİN 469 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ancak yine de ülke genelinde 5 bin 469 hektar alanın zarar görmesine engel olamadı. 2019 yılı başından bugüne kadar toplam bin 965 orman yangınına müdahale eden OGM'ye 28 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı işletme müdürlükleri de eşlik etti.

EN ÇOK İZMİR'DE OLDU

Ülke çapında bu yıl en fazla zarar ise İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandı. Bu bölgede toplam 223 yangın meydane geldi ve bin 47 hektar alan zarar gördü. Zarar gören bu alanların 145 hektarı örtü yangını iken, 902 hektarı tepe yangını olarak gerçekleşti.

İKİNCİ BÖLGE MUĞLA

Orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge ise Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yaşandı. Bu bölgede 246 orman yangınında 272 hektarı örtü, 676 hektarı da tepe yangını olmak üzere 948 hektar alan zarar gördü.

ZARAR GÖREN ALAN MİKTARI AZALDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise, “Orman teşkilatımız yangınlarla mücadele konusunda her yıl başarısını artırarak devam ediyor. Orman teşkilatımızın canını ortaya koyarak yaptığı bu mücadele sayesinde geçmiş yıllara oranla yangın başına düşen zarar gören alan miktarı azaldı. 2017 yılında yangın başına zarar gören alan 5.5, 2018’de 2.85 hektar iken, bu yıl bugün itibarıyla 2.78 hektar olarak gerçekleşti.” dedi.

11 KASIM'DA REKOR BEKLENİYOR

11.11.2019’da “Daha Yeşil Bir Türkiye” sloganıyla bir rekora imza atmaya hazırlandıklarını da belirten Bakan Pakdemirli, “81 ilimizde eş zamanlı başlatacağımız kampanya ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ben de tüm vatandaşlarımızı o gün bu kampanya çerçevesinde bir fidanı toprakla buluşturmaya davet ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.