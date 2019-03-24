2019’da Alaska’ya giden planlar

Kabul edelim, Alaska'ya bir gezi planlamak inanılmaz derecede zor olabilir. Bir değil, iki değil, bazen üç kez uçman gerekir. Az mı; 18 saatlik yolculuklardan bahsediyorum. Fiyatlarını hiç söylemiyorum bile. Bu sene Alaska'yı kafasına koyanlar da var. Seçebileceğin çeşitli fiyat aralıkları, aktiviteler ve destinasyonlarla 2019'da Alaska'ya gitmek için en iyi yolculukları sıraladık.

NASIL GİDERSİN?

Türkiye’den gitmeye kalktığında uzun süren bir yolculuk gerekiyor. Bu serüven genelde 3 aktarma anlamına geliyor. Chicago ya da Seattle’a gittikten sonra, bu şehirlerden iç hatlarla Anchorage ya da Fairbanks’a gitmek lazım. İç hatlarda Alaska Airlines’ı tavsiye ederim. Alaskaair.com'a bak, işine yarar. Seçeceğin tur organizasyonu senin için ayrıntılı bir plan yapacaktır.

Turların en yoğun mesai yaptığı dönem genelde Haziran ve Ağustos arasında fakat daha uygun bütçeler için eylül de düşünülebilir. Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyâletinde bulunan Vancouver şehrinden hareketle Alaska'ya giden 2019 turları şu şekilde.

Ayrıntılı tarih bilgileri için tur şirketlerinin web sayfasını TAKİP ET.

10 GECE ULTİMATE ALASKA CRUİSE

Somonu çok taze ve havası çok temiz olan bu 10 gecelik Alaskan macerası, seni "Dünyanın Somon Başkenti" olarak bilinen Ketchikan'ın içinden geçiriyor. İşte fiyatlar ve uğranan duraklar...



Fiyat: 1,719 Dolar

Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası

Varış Noktaları: Ketchikan, Sitka, Skagway, Icy Strait Point, Juneau, Tracy Arm Fjord

7 GECELİK ALASKA KUZEY BUZULU TURU

Bu gemi, Alaska’nın uzak başkenti Juneau’ya demir atıyor. Janeau, yalnızca tekne veya deniz uçağı ile ulaşılabilen popüler bir yolcu gemisi durağı.



Fiyat: 879 Dolar

Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası

Varış Noktaları: Ketchikan, Icy Strait Point, Juneau, Skagway, Hubbard Glacier, Seward





7 GECELİK ALASKA SOUTHERN GLACİER CRUİSE

Alaska Southern Glacier Cruise, buzullarla kaplı Kenai Dağları'nın kapsadığı Kenai Yarımadası'nın kenarında yer alan Seward'da başlıyor. Fiyat olarak diğer Alaska turlarına göre daha uygun.



Fiyat: 699 Dolar

Kalkış: Seward, Alaska

Varış Noktaları: Hubbard Buzulu, Juneau, Skagway, Icy Strait Point, Ketchikan





7 GECELİK ALASKA TRACY KOL FİYORDU GEMİ TURU

Bu 7 gecelik gezi, Vancouver'da geçirilen bir günle başlayarak, yolcuların Alaska'daki en yaşanabilir şehirlerinden birini keşfetmesini sağlıyor.



Fiyat: 1,049 Dolar

Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası

Varış Noktaları: Ketchikan, Tracy Arm Fjord, Juneau, Skagway

7 GECELİK BİR DİĞER VANCOUVER ROTASI...

Fiyat: 699 Dolar

Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası

Varış Noktaları: Passage, Ketchikan, Juneau, Skagway, Glacier Bay, Hubbard Glacier, Seward





4 GECELİK ALASKA KAÇAMAK TURU

Bir başka cüzdan dostu Alaska yolculuğu olan bu dört gecelik yolculuk tabii ki eşsiz deneyimlere sahip fakat önemli olan fiyatındaki belirgin bütçe dostluğu olsa gerek.

Fiyat: 499 Dolar

Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası

Varış Noktaları: Ketchikan, Misty Fjords National Monument





10 GECELİK ALASKA AİLE TURU

Bu 10 gecelik Alaska macerasında, bol bol doğa fotoğrafları çekebileceğin ortama gireceksin.

Fiyat: 1,779 Dolar

Kalkış: Vancouver, Britanya Kolumbiyası

Destinasyonlar: Passage İçinde, Ketçikan, Buzlu Boğaz Noktası, Juneau, Skagway, Hubbard Buzulu, Seward, Anchorage, Talkeetna, Denali









