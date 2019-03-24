taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

2019’da Alaska’ya giden planlar

Alaska'yı ziyaret etmeyi hayal ettin, ancak bu hayale nasıl ulaşacağına dair en ufak bir fikrin yok mu? Dert etme, benim var!

Özel İçerik | 24.03.2019 - 13:50..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kabul edelim, Alaska'ya bir gezi planlamak inanılmaz derecede zor olabilir. Bir değil, iki değil, bazen üç kez uçman gerekir. Az mı; 18 saatlik yolculuklardan bahsediyorum. Fiyatlarını hiç söylemiyorum bile. Bu sene Alaska'yı kafasına koyanlar da var. Seçebileceğin çeşitli fiyat aralıkları, aktiviteler ve destinasyonlarla 2019'da Alaska'ya gitmek için en iyi yolculukları sıraladık.

NASIL GİDERSİN?

Türkiye’den gitmeye kalktığında uzun süren bir yolculuk gerekiyor. Bu serüven genelde 3 aktarma anlamına geliyor. Chicago ya da Seattle’a gittikten sonra, bu şehirlerden iç hatlarla Anchorage ya da Fairbanks’a gitmek lazım. İç hatlarda Alaska Airlines’ı tavsiye ederim. Alaskaair.com'a bak, işine yarar. Seçeceğin tur organizasyonu senin için ayrıntılı bir plan yapacaktır.

Turların en yoğun mesai yaptığı dönem genelde Haziran ve Ağustos arasında fakat daha uygun bütçeler için eylül de düşünülebilir. Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyâletinde bulunan Vancouver şehrinden hareketle Alaska'ya giden 2019 turları şu şekilde.

Ayrıntılı tarih bilgileri için tur şirketlerinin web sayfasını TAKİP ET.

2019’da Alaska’ya giden planlar

10 GECE ULTİMATE ALASKA CRUİSE

Somonu çok taze ve havası çok temiz olan bu 10 gecelik Alaskan macerası, seni "Dünyanın Somon Başkenti" olarak bilinen Ketchikan'ın içinden geçiriyor. İşte fiyatlar ve uğranan duraklar...

Fiyat: 1,719 Dolar 
Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası
Varış Noktaları: Ketchikan, Sitka, Skagway, Icy Strait Point, Juneau, Tracy Arm Fjord

2019’da Alaska’ya giden planlar

7 GECELİK ALASKA KUZEY BUZULU TURU

Bu gemi, Alaska’nın uzak başkenti Juneau’ya demir atıyor. Janeau, yalnızca tekne veya deniz uçağı ile ulaşılabilen popüler bir yolcu gemisi durağı.

Fiyat: 879 Dolar
Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası
Varış Noktaları: Ketchikan, Icy Strait Point, Juneau, Skagway, Hubbard Glacier, Seward

2019’da Alaska’ya giden planlar

7 GECELİK ALASKA SOUTHERN GLACİER CRUİSE

Alaska Southern Glacier Cruise, buzullarla kaplı Kenai Dağları'nın kapsadığı Kenai Yarımadası'nın kenarında yer alan Seward'da başlıyor. Fiyat olarak diğer Alaska turlarına göre daha uygun.

Fiyat: 699 Dolar
Kalkış: Seward, Alaska
Varış Noktaları: Hubbard Buzulu, Juneau, Skagway, Icy Strait Point, Ketchikan

2019’da Alaska’ya giden planlar

7 GECELİK ALASKA TRACY KOL FİYORDU GEMİ TURU

Bu 7 gecelik gezi, Vancouver'da geçirilen bir günle başlayarak, yolcuların Alaska'daki en yaşanabilir şehirlerinden birini keşfetmesini sağlıyor. 

Fiyat: 1,049 Dolar
Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası
Varış Noktaları: Ketchikan, Tracy Arm Fjord, Juneau, Skagway

7 GECELİK BİR DİĞER VANCOUVER ROTASI...

Fiyat: 699 Dolar
Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası
Varış Noktaları: Passage, Ketchikan, Juneau, Skagway, Glacier Bay, Hubbard Glacier, Seward

2019’da Alaska’ya giden planlar

4 GECELİK ALASKA KAÇAMAK TURU

Bir başka cüzdan dostu Alaska yolculuğu olan bu dört gecelik yolculuk tabii ki eşsiz deneyimlere sahip fakat önemli olan fiyatındaki belirgin bütçe dostluğu olsa gerek.

Fiyat: 499 Dolar
Kalkış: Vancouver, Britanya Kolombiyası
Varış Noktaları: Ketchikan, Misty Fjords National Monument

2019’da Alaska’ya giden planlar

10 GECELİK ALASKA AİLE TURU

Bu 10 gecelik Alaska macerasında, bol bol doğa fotoğrafları çekebileceğin ortama gireceksin.

Fiyat: 1,779 Dolar
Kalkış: Vancouver, Britanya Kolumbiyası
Destinasyonlar: Passage İçinde, Ketçikan, Buzlu Boğaz Noktası, Juneau, Skagway, Hubbard Buzulu, Seward, Anchorage, Talkeetna, Denali

2019’da Alaska’ya giden planlar

 

 

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

74
ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

277
Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

70
Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

208
Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

305
HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

454
Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

215
[+] Görüş bildir