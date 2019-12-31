2019'da Apple tarafından tanıtılan 10 ürün ve hizmet

2019 yılı, dünya genelinde birçok teknolojik gelişmeye sahne oldu. Elektrikli otomobiller, drone'lar, insanların uçmasını sağlayan Jetpack'ler derken, oldukça şaşırtıcı yeni teknolojiler karşımıza çıktı. Peki adından sıkça söz ettiren teknoloji şirketleri için 2019 nasıl geçti?

Bu içeriğimizde, Apple tarafından 2019 yılı içerisinde tanıtılan 10 farklı ürün ve hizmete daha yakından bakacağız.

1. iPHONE 11 SERİSİ

Apple'ın 2019'da tanıttığı en önemli ürünlerden biri olan iPhone 11 serisi, geçtiğimiz eylül ayında resmen tanıtıldı. Özellikle arka kamera tasarımlarıyla dikkat çeken telefonlar, gelişmiş kamera teknolojileri sayesinde kullanıcılardan tam not alsa da birçok kullanıcı kamera tasarımından pek memnun kalmadı.

Serinin en uygun fiyata sahip modeli iPhone 11 ise oldukça iyi satış rakamları elde ederken, iPhone 11 Pro ve Pro Max, beklenen ilgiyi görmedi. Apple, iPhone 11 üretimini iki katına çıkarırken, diğer modellerin üretimini ise azaltmak zorunda kaldı.

2. APPLE WATCH SERIES 5

Eylül ayında iPhone 11 serisini tanıtan Apple, aynı etkinlikte yeni akıllı saat modelleri Watch Series 5'i de duyurdu. Bir önceki seriye göre tasarımsal olarak pek bir değişikliğe uğramayan Apple Watch Series 5, genellikle donanım geliştirmeleriyle karşımıza çıktı.

20 Eylül'den itibaren 399 dolardan başlayan fiyatlarla yeni saatlerini satışa çıkaran Apple, satış rakamlarından ise oldukça memnun kaldı.

3. 420 BİN LİRALIK MAC PRO





ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro modelini tanıtmış ve ürünün rendeye benzemesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Her ne kadar tasarımı eleştirilse de yeni Mac Pro, içerisinde bulunan güçlü parçalar sayesinde uzmanlardan tam not almayı başardı.

Apple, yeni Mac Pro modelini geçtiğimiz haftalarda, dudak uçuklatan bir fiyata ülkemizde satışa çıkardı. Normal fiyatı 42 bin 999 TL olarak açıklanan bilgisayar, bütün parçaları en yüksek seviyede seçtiğinizde ise 420 bin 397 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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4. APPLE İLE GİRİŞ YAP





Apple, iOS 13 işletim sistemi ile birlikte, internet sitelerinde uygulamalarda oturum açmanın daha güvenilir bir yolunu tanıttı. 'Apple ile Giriş Yap' özelliği, kullanıcıların Apple kimliğini kullanarak uygulamalarda ve web sitelerinde hesap oluşturmasına olanak tamıyor. Böylelikle telefon numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler uygulama ve internet siteleriyle paylaşılmıyor.

5. iPAD OS

Apple, 2019 yılında iPad'ler için farklı bir iOS sürümü piyasaya sürdü. Tamamen iOS tabanlı çalışan iPadOS, yalnızca büyük ekrenlı iPad'ler için optimize edildi. Yeni işletim sisteminin temel amacı ise iPad kullanıcılarının verimliliğini artırmak ve iPad'i biraz daha kullanışlı hale getirmek olarak açıklandı.

6. APPLE WATCH GÜRÜLTÜ UYGULAMASI

Apple'ın Apple Watch için yayınladığı yeni Noise uygulaması, işitme duyunuza zarar gelmemesi için gürültülü ortamlarda sizi uyarıyor. WatchOS 6 güncellemesi ile birlikte bu özelliği kullanabilmeniz için iPhone'daki Apple Watch uygulamasına girin ve Apple tarafından geliştirilen uygulamalar listesindeki yeni 'Noise' (Gürültü) uygulamasına dokunun.

Uygulama, varsayılan olarak ortam sesi 90 desibeli aştığında sizi uyarmak için ayarlanmıştır. Ancak siz bu uyarı sınırını, istediğiniz desibele ayarlayabilirsiniz.

Apple'ın yeni gürültü uygulamasını kullanmak isteyen Apple Watch kullanıcıları, hangi ses seviyesinin işitme duyusuna ne kadar zarar verdiğini de bilmek isteyebilir. Dünya Sağlık Örgütü, 90 desibel sese günde 30 dakikadan fazla maruz kalmanın işitme duyunuza zarar verebileceğini söylüyor.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ses seviyeleri ve günlük maruz kalma limitleri:

80 desibel - Günde yaklaşık 5 saatten fazlası zararlı

85 desibel - Günde yaklaşık 2 saatten fazlası zararlı

90 desibel - Günde yaklaşık 30 dakikadan fazlası zararlı

95 desibel - Günde yaklaşık 10 dakikadan fazlası zararlı

100 desibel - Günde yaklaşık 3 dakikadan fazlası zararlı

7. APPLE ARCADE

2019 yılı, oyun sektöründeki rekabeti daha da artırdı. Google, iddialı 'Stadia' oyun akış hizmetini açıkladıktan hemen sonra, Apple da 'Apple Arcade' olarak isimlendirdiği yeni oyun akış hizmetini açıkladı.

Piyasadaki diğer oyun akış hizmetleri gibi, Apple Arcade de kullanıcıların 100'ün üzerinde oyuna erişebildiği bir abonelik hizmeti sunuyor.

Apple Arcade sadece Apple ürünleri ile beraber kullanılabiliyor. Bu hizmete yalnızca iPhone, iPad, Macbook veya Apple TV sahipleri erişebilirken, platformun ülkemizdeki fiyatı ise 34,99 TL olarak açıklandı.

8. APPLE TV+

Apple, geçtiğimiz mart ayında düzenlediği etkinlikte, Netflix benzeri yeni akış hizmetini tanıtmıştı. Şirket, diğer üreticilerden aldığı içerikleri artık Apple TV uygulamasında yayınlayacak. Apple TV+ platformunda ise tıpkı Netflix gibi sadece Apple'ın ürettiği orijinal içerikler yayınlanacak.

9. 10 İNÇLİK MACBOOK PRO

Apple,geçtiğimiz kasım ayında 16 inçlik yeni Macbook Pro modelinin tanıtımını yaptı. Bir önceki modele göre çok daha ince bir tasarıma sahip olan yeni Macbook Pro, Touch Bar ve Touch ID özelliklerini de kullanıcılara sunuyor.

16 inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan MacBook Pro, 500 nit parlaklığa ve 3072×1920 piksel çözünürlüğe sahip. Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarında iddialı olduğu konulardan bir tanesi de donanım. 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan yeni MacBook Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekilde:

512 MB MacBook Pro:

2,6 Ghz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i7 işlemci (6 çekirdek)

16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5300M ekran kartı



512 GB SSD depolama

1 TB MacBook Pro:

2,3 GHz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i9 işlemci (8 çekirdek)



16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5500M ekran kartı



1 TB SSD depolama

96W USB-C şarj cihazı ve Dolby Atmos destekli 6 inç hoparlör ile birlikte gelen yeni MacBook Pro, kullanıcılara tek bir şarjla 11 saate kadar internette gezinme ve video izleme süresi sunuyor.

16 inçlik MacBook Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ise şu şekilde:

512 GB depolama sürümü: 18 bin 299 TL

1 TB depolama sürümü: 21 bin 499 TL

10. AIRPODS PRO

Apple, iPhone 7 ile birlikte kullanıcılar ile buluşturduğu kablosuz kulaklık AirPods‘un yeni sürümünü 2019'un Ekim ayında resmen tanıttı. Önceki modele göre daha fazla konuşma süresi sunan AirPods Pro, H1 yongası sayesinde daha güçlü bir şekilde karşımıza çıktı. Kablosuz kulaklığın ülkemizdeki satış fiyatı ise 1.899 TL olarak açıklandı.

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