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2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

People dergisinin her sene düzenlediği 'dünyanın yaşayan en seksi erkeği' anketinde bu yıl şarkıcı John Legend ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 11:45..
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People dergisi, 1990 yılından itibaren 'dünyanın en seksi erkeği'ni seçerek bu ünlü isimlerini kapağına taşıyor.

BU SENE JOHN LEGEND SEÇİLDİ

Bu dergiye göre, 2019 yılında 'dünyanın en seksi erkeği' ise ünlü şarkıcı, aktör, söz yazarı ve besteci John Legend oldu.

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

"HERKES SEKSİ OLUP OLMADIĞIMI GÖRMEK İSTEYECEK"

Bu kararın açıklanmasını hemen ardından John Legend, “Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba’yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil.” şeklinde esprili bir yorum yaptı.

EŞİ DE TEBRİK ETTİ

Şarkıcının eşi Chrissy Teigen de Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'dünyanın en seksi erkeğinin kendisine jambobnlu sandviç yaptığını' belirterek esprili bir dil kullandı.

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

1978 Ohio doğumlu Legend, bugüne dek 7 Grammy Ödülü'nin sahibi oldu. Ayrıca 2007'de Songwriters Hall of Fame'den Starlight özel ödülünü de aldı.

Selma filmi için Common ile birlikte yazıp seslendirdiği Glory adlı şarkıyla 2015’te En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar ve Altın Küre ödüllerini kazandı.

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

2019'da dünyanın yaşayan en seksi erkeği belli oldu

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