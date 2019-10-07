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2019'da elektriğe başka zam yok

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik faturalarına bu yıl bir zam daha yapılmayacağını söyledi. Fiyatların 2020 yılında zamlanması bekleniyor.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 17:44..
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Elektrik fiyatlarına son aylarda üst üste zamlar geldi.

Fiyatların yüzde 30 oranında artması, tepkileri de beraberinde getirdi.

Bu yıl, elektrik fiyatlarının nasıl seyredeceği merak konusuydu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, 2019 yılında elektrik fiyatlarına başka bir zammın uygulanmayacağını duyurdu.

2019'da elektriğe başka zam yok VİDEO

"ZAM YAPARKEN MALİYETLERİ DİKKATE ALIYORUZ"

EPDK Başkanı Yılmaz, "Elektriğin maliyetinin altında satışları beklemek doğru değil. Enerjinin üretim maliyetlerine bakınca zararına satış yapmak eşyanın tabiatına aykırı. Ekonomiye de aykırı. Dolayısıyla biz enerjinin de maliyet bazlı formülde satılmasından yanayız. Dolayısıyla biz enerjide zamları yaparken maliyetleri dikkate alıyoruz. Bu şirketleri zarar ettirmemek gibi kanundan doğan bir sorumluluğumuz var." şeklinde konuştu.,

2019'da elektriğe başka zam yok

"BU SENE BAŞKA ZAM YOK"

Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Mustafa Yılmaz, "Son çeyreğin tarifesini yapmış olduk, bu sene elektrikte başka herhangi bir zam söz konusu değil." diyerek sözlerini noktaladı.

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