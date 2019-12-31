2019’da en çok hangi kitapları okuduk

Bir yıl daha geçti bakalım. Yine evvela dileğimiz sağlık, huzur, mutluluk ve pek tabii barış. Ama bizim konumuz hep kitaplar. Bu yıl benim için Hasan Ali Toptaş yılı oldu diyebilirim. Cümlelerini daha fazla ne kadar seveceğimi test ettim kendimce. “Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız”da altı çizilmedik bir tek satır bırakmadım. Bir romanda geçen tek bir cümle üzerine yine günlerce düşündüm bu yıl da. Ağlayarak, gülerek değiştirdim sayfaları; her birinin tadı damağımda. Zamanla silik birer hatıraya dönüşecekler, bunun da tadını ayrıca çıkarmak istiyorum. Peki siz bu yıl nasıl bir okurdunuz? Neleri okudunuz? Hangi yazarları geç keşfedip hayıflandınız, kendinize kızdınız? En çok hangi cümlelerin altını çizdiniz? 2019’u kitaplarla uğurlayalım mı?

2019'da en çok hangi kitaplar okunmuş, 10 tanesini paylaşacağım sizinle. Ama önce en sevdiğim Hasan Ali Toptaş cümlesini paylaşmak istiyorum sizinle. Enfes bir yıl olsun dilerim...

BAŞLADIĞINDA YALNIZSIN, BİTİRDİĞİNDE DAHA DA YALNIZ

"En güzel kelimelerden biri gölge. Ben, kendim olacağıma, gölgem olmayı isterdim. Hayatın içinde solgun solgun dolaşmak. Hem herkese dokunmak hem de kimseye dokunmamak. Ağırlıksız olmak... Belkş başka bir Hasan Ali vardır da ben onun gölgesiyimdir."

Başlarken Yalnızsın, Bitirdiğinde Daha da Yalnız

Hasan Ali Toptaş

Everest Yay.

S.: 305

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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

İlk gençlik yıllarından beri bilgiyi ve çalışmayı hayat felsefesi haline getiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? adlı kitabında kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak okurlarına eşsiz bir yaşam rehberi sunuyor. Eserinde insan hayatının dönüm noktalarından doğru çalışma metotlarına, meslek seçiminden dil öğrenimine, seyahatten sanata kadar birçok konuda değerli görüşlerini aktaran Ortaylı, kişisel gelişim alanında da okurlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

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KALBİMİN CAN MAYASI

“Büyürken, genç kız olurken fark ettim ki, benim annem de sen ve senin annen için öteki kadın. Annelerimize yaşatılan reddedilişin iki ucuyduk seninle. Rüçhan Hanım’ın ölüme giderken hüzünle baktığı bir aynayız biz. Birimiz aynanın sırrı, diğerimiz camıyız.” Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

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HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Distopik romanlarıyla ünlenen İngiliz Yazar George Orwell tarafından 1945 yılında yayımlanan Hayvan Çiftliği adlı roman, masalsı atmosferinin altında derin bir sistem eleştirisi barındırıyor. Fabl türünde kaleme alınan eser, yazarın 1984 adlı romanıyla birlikte en geniş kitlelere ulaşan yapıtları arasında yer alıyor. Ön yüzünde bir çiftlik ve içinde yaşayan hayvanları konu edinen roman; devletleri, yönetim biçimlerini ve toplumları sembolik olduğu kadar sade bir anlatımla ele alıyor.

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 160

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ŞEKER PORTAKALI

Acı dolu bir hayat sürdürmek ve bunu yaşamın olağan seyri gibi kabul etmek, ta ki hayattaki en gerçek ve karşı konulamaz acının ne olduğunu öğrenene kadar… Şeker Portakalı; yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat penceresinden sunuyor. Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Çocuk Yay.

S.: 200

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AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN

Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman kahramanı... Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken, önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam... Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir. Katil ve maktul apaçık ortadaymış gibi görünse de hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir. Ama ne kadar gizlenirse gizlensin, Başkomser Nevzat gibi vicdanlı polisler olduğu sürece karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır.

Aşkımız Eski Bir Roman

Ahmet Ümit

Yapıkredi Yay.

S.: 224

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GÖR BENİ

Fi, Çi, Pi ve Aeden adlı romanlarıyla son zamanların adından en çok bahsettiren yazarlarından Akilah Azra Kohen’in Gör Beni - İki Devrin Hikayesi kitabı, Türk edebiyatına eski zamanlardan yeni bir soluk getiriyor. 2019’un başında raflardaki yerini alan kitap, 1930’lu yılların Türkiye’sinden başlayarak iki devre uzanan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Gör Beni

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

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CAMDAKİ KIZ

Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür, sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir… Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

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HER ŞEY DEĞİŞİR

Hâlâ duruyor musun? Gözlerini kapatıp herhangi bir sayfayı aç ve karşına çıkan ritüeli yapmaya başla... Senin ve bütünün hayrına olsun inşallah...

Her Şey Değişir

Anette Inselberg

Destek Yay.

S.: 256

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HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Unutma ki, aradığın da seni arıyor. Yaşamının dümeni kendi ellerinde… Kalbinin rehberliğini kimsenin karanlık kuyularında yitirme. Uçurumlar, dümeni kıracağın rotayı verirler sana. İhtiyacın olan tek şey cesaret… Yola çıkmaya, yağmurda ıslanmaya, kahraman olmaya cesaret et…

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.: 256

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KENDİNE HOŞ GELDİN

Miraç Çağrı Aktaş, Kendine Hoş Geldin adlı kitabında sizi, kendinizi bulmaya ve hak ettiğiniz değeri kendinize vermeye çağırıyor. Bu kitapla duygu dünyanızın yegane başrolü olan benliğinize geri dönecek ve kendinize tüm içtenliğinizle “Hoş Geldin!” diyeceksiniz.

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 256

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Damla Karakuş

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