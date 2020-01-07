2019'da en fazla gelir elde eden oyunlar belli oldu

Video oyun endüstrisi araştırma kolu SuperData'ya göre; ücretsiz oynanabilir oyunların toplam geliri, 2019'da yüzde 6 artarak 87.1 milyar dolara yükseldi .

Bu gelirdeki en büyük pay ise ünlü battle royale oyunu Fortnite'a ait. 2019 yılında toplam 1.8 milyar dolar gelir elde eden Fornite, yılın en çok kazanan oyunu oldu.

Dungeon Fighter Online, Honour of Kings ve Arena of Valor oyunları ise 1.6 milyar dolar gelirle ikinci sırayı paylaştı.

2019'UN EN ÇOK KAZANANLARI

Fortnite - 1.8 milyar dolar Dungeon Fighter Online - 1.6 milyar dolar

Honour of Kings - 1.6 milyar dolar

Arena of Valor - 1.6 milyar dolar

League of Legends - 1.5 milyar dolar

Candy Crush Saga - 1.5 milyar dolar

Pokémon GO - 1.4 milyar dolar



EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETLİ OYUN FIFA 19 OLDU

Oyuncuların oynamak için satın almaları gereken ücretli oyunlara baktığımızda, FIFA 19'un 786 milyon dolarlık kazançla zirvede olduğunu görüyoruz. Yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare 645 milyon dolarlık gelirle ikinci sırada yer alırken, yayınlanmasının üstünden yıllar geçse de hala para kazanmaya devam eden Grand Theft Auto V, 595 milyon dolarlık gelirle üçüncü sırada yer aldı.

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