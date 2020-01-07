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2019'da en fazla gelir elde eden oyunlar belli oldu

2019'un en çok kazanan oyunları açıklandı. Fortnite, 1.8 milyar dolar ile 2019'un en çok kazanan oyunu oldu

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 09:55..
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Video oyun endüstrisi araştırma kolu SuperData'ya göre; ücretsiz oynanabilir oyunların toplam geliri, 2019'da yüzde 6 artarak 87.1 milyar dolara yükseldi .

Bu gelirdeki en büyük pay ise ünlü battle royale oyunu Fortnite'a ait. 2019 yılında toplam 1.8 milyar dolar gelir elde eden Fornite, yılın en çok kazanan oyunu oldu.

Dungeon Fighter OnlineHonour of Kings ve Arena of Valor oyunları ise 1.6 milyar dolar gelirle ikinci sırayı paylaştı.

fortnite

2019'UN EN ÇOK KAZANANLARI

  1. Fortnite - 1.8 milyar dolar
  2. Dungeon Fighter Online - 1.6 milyar dolar
  3. Honour of Kings - 1.6 milyar dolar
  4. Arena of Valor - 1.6 milyar dolar
  5. League of Legends - 1.5 milyar dolar
  6. Candy Crush Saga - 1.5 milyar dolar
  7. Pokémon GO - 1.4 milyar dolar

dişda

EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETLİ OYUN FIFA 19 OLDU

Oyuncuların oynamak için satın almaları gereken ücretli oyunlara baktığımızda, FIFA 19'un 786 milyon dolarlık kazançla zirvede olduğunu görüyoruz. Yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare 645 milyon dolarlık gelirle ikinci sırada yer alırken,  yayınlanmasının üstünden yıllar geçse de hala para kazanmaya devam eden Grand Theft Auto V, 595 milyon dolarlık gelirle üçüncü sırada yer aldı.

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2019'da en fazla gelir elde eden oyunlar belli oldu

2019'da en fazla gelir elde eden oyunlar belli oldu

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