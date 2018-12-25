2019'da hayatımıza girecek olan otomobiller

2018 yılını geride bırakırken, Avrupa’da araba satışları yükselirken, ülkemizde düşüş yaşandı. 2019 beklentileri ise ÖTV ve KDV oranlarının düşmesinden sonra yükseldi. 2019’da birçok marka, yeni modellerinin çıkacağını lansmanlarla tanıtmıştı.

Gelin, 2019’da yollarda göreceğimiz yeni otomobillere bir göz atalım.

ALFA ROMEO GRAND SUV

SUV çılgınlığı birçok markada yeni üretimlere sebep oldu. SUV model akımına Alfa Romeo’da katıldı.

Romeo’nun ürettiği araçlar içerisinde en büyük araç olan ve 400 beygir güce sahip olması beklenen model 2019’da aramızda olacak. Elektrikli olması beklenen aracın tahmini ortalama fiyatı, 30 bin euro.

AUDİ Q4

SUV modellerine ağırlık veren bir diğer firma ise Audi. Audi Q4 SUV modelinin beklenen fiyatı, 35 bin euro.

MAZDA 3

Yeni Mazda 3 modeliyle dikkat çeken Mazda; 2019’da yenilenmiş dizaynı ve LCD gösterge ekranı ile aramıza katılacak. Beklenen fiyatı, yakşalık 33 bin euro.

HONDA CR-V HYBRID

2.0 litrelik benzinli motoru ve ayrıca elektrikli motoru ile çıkacak olan SUV tipi Honda’nın fiyatı, yaklaşık 25 bin euro.

SKODA VISION

Cenevre Otomobil Fuarı’nda sunulan ve hibrid olması beklenen aracın çıkış fiyatı, ortalama 15 bin euro olarak bekleniyor.

VOLKSWAGEN GOLF

Golf serisinde yeni modele doymayan Volkswagen, 2019’a da yeni nesil Golf ile giriyor. Elektrikli olması beklenen yeni Golf, yaklaşık 14 bin euro’dan satışa çıkacak.

VOLVO V40

Volvo da yeni yıla, yeni modeliyle gelen firmalardan. Benzinli, dizel, hibrid ve elektrikli modeli ile piyasaya sunulacak. BMW 1 ve Audi A3 modellerine karşı sunulacak aracın satış fiyatı, 19 bin euro civarında.

BMW X4

Yepyeni tasarımı ve görünümüyle 2019 yılında piyasada olacak BMW X4, 8 vites ve otomatik şanzıman ile otomobil tutkunları için önemli bir tercih olacak. Birçok yeni teknolojiyi bünyesinde barındıracak aracın, insan sesini algılayabilen ve konuşabilen bir Parknow sistemi olması da bekleniyor. Aracın piyasa fiyatı, 360 bin lira civarında.

BMW 1

Yenilenmiş BMW 1, 2019 yılında yeniden piyasada yerini alacak. Dört çeker olacak olan yeni BMW 1, sürücüleri mutlu edecek birtakım özellikleri ile piyasada yerini alacak. Daha geniş yolcu koltukları ve genişlemiş bagajı ile önemli bir araç olacak. Piyasa fiyatı olarak ise 18 bin euro rakamı konuşuluyor.