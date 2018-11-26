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2019'da hizmete girecek 5 metro hattı

İstanbul'da trafik sorununun ortadan kalkması ve her yere kolay ulaşım sağlanması için metro yatırımları tüm hızıyla devam ediyor.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 09:43..
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2019'da hizmete girecek 5 metro hattı

2019 yılında 5  metro hattınını açılması planlanıyor. Bu plana göre; Dudullu - Bostancı Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı - Tavşantepe Metro Hattı, Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı ve Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nda projeler hayata geçirilecek.

2019'da hizmete girecek 5 metro hattı

GAYRİMENKUL FİYATLARI ARTTI

Metro hatlarının geçtiği bölgelerde ise gayrimenkul fiyatları da artış gösteriyor. Yatırımcılar sadece oturum için değil, aynı zamanda kiraya vermek için de bu bölgelerden konut almak istiyor.

DUDULLU- BOSTANCI ARASI 15 DAKİKA OLACAK

İlk bahsedeceğimiz hat Dudullu - Bostancı Metro Hattı (1.Kısım) olacak. 13 istasyonun bulunacağı hatta toplam yolculuk süresi 15 dakika olacak. Hat 2019'da tamamlanacak.

Ayrıca hat; Bostancı İDO, Emin Ali Paşa, Ayşe Kadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İMES, Modoko / KEYAP, Dudullu, Huzur, Parseller istasyonlarından oluşacak. Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nda (2.Kısım) ise toplam ulaşım süresi 6 dakika olacak.

2019'da hizmete girecek 5 metro hattı

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI- TAVŞANTEPE METRO HATTI 5 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı - Tavşantepe Metro Hattı 5 istasyondan oluşacak ve yolculuk süresi 11 dakika olacak. Metronun istasyonlarında; Sabiha Gökçen Havalimanı, Sanayi, Yayalar, Hastane, Tavşantepe durakları bulunacak.

2019'da hizmete girecek 5 metro hattı

YOLCULUK SÜRESİ 35 DAKİKA

Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy (Haliç) Tramvay Hattı da 2019 yılında açılacak ve 14 istasyondan oluşacak. Yolculuk süresi 35 dakika olacak.

Metronun istasyonları şu şekilde; Eminönü, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüpsultan Teleferik, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa, Sakarya Mahallesi, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro, Alibeyköy Otogar.

19 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın 1. kısmı 2019'da açılacak. 19 istasyondan oluşacak.

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