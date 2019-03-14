'Kar' sözcüğü aklımıza güzel beyaz manzaralar, tatiller, kayak yapmak gibi eğlenceli etkinlikler getiriyor olsa da, geçtiğimiz yılda kar büyük facilara neden oldu. Dünyanın birçok yerinde anlık olarak kayda alınan çığ afetlerini derledik.

BU KIŞ DA HASAR VERDİ

Bol kar yağdığında taze kar tabakasının alttaki eski tabakayla iyi kaynaşmaması sonucu ya da ses gibi faktörlerle meydana gelen çığ afeti, bu kış da ciddi maddi ve manevi hasarlara sebep oldu.

Korkutan afetin anlık kayda alınan görüntüleri zararın boyutunu açıklıyor.

Bu kış kameraya yakalanan çığ görüntüleri VİDEO



