2019'da karşımıza çıkacak en iyi telefonlar

Birçok yeni telefona ev sahipliği yapan 2018, artık geride kalıyor. Peki, yeni yıl bize hangi telefonları sunacak? Özellikle katlanabilir ekranlı telefonları da görebileceğimiz 2019'da çıkacak en iyi telefonlara bakıyoruz:

SAMSUNG GALAXY S10 SERİSİ

Üç farklı telefonu barındıran S10 serisi, yeni yıla damga vurabilecek mi? Güçlü özellikleriyle gelecek telefonların, piyasada beklenen etkiyi yapması bekleniyor.

Beklenen çıkış: 2019'un ilk yarısı

SAMSUNG FLEX

Samsung, 2018 yılı sonlarında, gelecek sene katlanabilir ekranlı bir telefon üreteceğinin sinyallerini vermişti. Samsung'un gösterdiği tasarım, mevcut akıllı telefonlardan daha kalın olan ancak katlanabilen bir ekrana sahip. Samsung'un katlanabilir ekranlı Flex telefonu, önümüzdeki yıl karşımıza çıkacak.

Beklenen çıkış: 2019'un ilk yarısı

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ hakkında henüz fazla bir şey bilmiyoruz, fakat 2019'un ilk yarısında karşımıza çıkacağını tahmin ediyoruz. Yukarıdaki görseldeki çerçevesiz ekran patentini alan LG, bu tasarımı LG G8 telefona uygulayabilir.



Beklenen çıkış: Şubat - Nisan 2019

SONY XPERIA XZ4

Sony, her 6 ayda bir üst düzey akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Bu yüzden Sony Xperia XZ4'ün Şubat ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması sürpriz olmaz. Sony'nin tanıttığı telefonu piyasaya sürmesi birkaç ayını alıyor. Bu nedenle XZ4’ün Mayıs veya Haziran 2019’da çıkması bekleniyor.

Beklenen çıkış: Şubat - Haziran 2019

NOKIA 9

Arka tarafında 7 kamerası bulunan bir telefon, Nokia ile gerçeğe dönüşebilir. PureView markasının uzun zamandır beklenen dönüşü, iddialı kamera performansına sahip Nokia 9'u bir üst seviyeye taşıyacak.

Beklenen çıkış: Şubat - Mart 2019

HUAWEI P30 VE P30 PRO

Çin'li Huawei firması, 2018 yılını casusluk iddialarıyla geçirdi. Amerika tarafından şirket baskı altında olsa da, dünya genelinde hızla büyüyor. Önümüzdeki yıl çıkacak Huawei P30 ve P30 Pro'nun Kirin 980 sistem çipi ile donatılması bekleniyor.

Beklenen çıkış: Mart - Nisan 2019

ONEPLUS 7

OnePlus, performans ve hıza değer veren Android hayranlarının vazgeçilmez markası. Şirket, sadece hıza odaklı telefonlar üretmek için özel bir mühendislik ekibine sahip. Şirketin, hıza ek olarak OnePlus 7 ile kamera performansını da bir hayli artırmasını bekliyoruz.

Beklenen çıkış: Haziran 2019

SAMSUNG GALAXY NOTE 10

Samsung, Note 7 pil patlama skandalından sonra toparlandı ve uzun ömürlü ve güvenli bir pil olan 4.000mAh'lık pillerle, Note 8 ve Note 9'da karşımıza çıktı. Yeni Note 10'un batarya performansının daha da üst düzeyde olması bekleniyor.

Beklenen çıkış: Ağustos - Eylül 2019

XIAOMI POCOPHONE F2

Pocophone F1, 2018'in sürpriziydi. Büyük bataryası ve güçlü işlemcisi ile harika bir fiyat-performans ürünü olan telefon, birçok kullanıcı tarafından beğenildi. Devam niteliğinde olan Pocophone F2'nin de yine güçlü özelliklerle gelmesini bekliyoruz.



Beklenen çıkış: Ağustos - Eylül 2019

APPLE iPHONE 2019 SERİSİ

2019 yılında Apple'ın, karşımıza neler çıkaracağını tahmin etmek için henüz çok erken, fakat 2018'de olduğu gibi yine yüksek fiyat politikasına uymasını bekliyoruz.

Beklenen çıkış: 21 Eylül 2019

GOOGLE PİXEL 4 VE PİXEL 4XL

En iyi akıllı telefon kameralarına sahip Google'ın Pixel telefonları, 2019'a da damga vuracak gibi görünüyor. Kullanılabilirliğin daha üst düzey olması düşünülen telefonlar yıl sonuna doğru karşımıza çıkacak.

Beklenen çıkış: Ekim 2019

HUAWEI MATE 30 VE MATE 30 PRO

Yaklaşan Huawei Mate 30 serisi hakkında henüz bir şey bilmiyoruz, ancak bunların Çinli firma Huawei'nin en üst düzey telefonları olacağı kesin.

Beklenen çıkış: Ekim 2019

XIAOMI MI MIX 4





Çinli Xiaomi şirketi, popülerliğini günden güne artıran bir marka haline geldi. Mi Mix serisi bunun en iyi örneği. Daha hızlı performans, daha küçük çerçeveler ve gelişmiş bir kamera ile gelmesini beklediğimiz Mi Mix 4, ekim veya kasım ayında kullanıcılar ile buluşacak.