2019'da karşımıza çıkacak yeni elektrikli araçlar

Teknolojinin ilerlemesiyle elektrikli araçları sıkça görmeye başladık. Gelecek sene daha fazla elektrikli araç arasından seçim yapmamız gerekebilir, çünkü birçok ünlü otomobil üreticisi, 2019'da elektrikli araçlarını satışa sunmayı hedefliyor. İşte 2019 yılında piyasaya çıkmaya hazırlanan elektrikli araçlar:

Audi e-tron 2019





2018 yılında piyasaya çıkması beklenen Audi e-tron, bazı yazılımsal sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Araç, 2019 yılında otomobil severler ile buluşacak.

Mercedes-Benz EQC 2019

Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron'a doğrudan bir rakip olacak. Şirket, tek şarjla 480 kilometrelik bir yol vadediyor.

Mini Electric 2019

BMW grubu 2013'te BMW i3'ten bu yana pazara yeni bir elektrikli araç getirmedi. Ancak 2019 yılında, BMW'nin tamamen elektrikli Mini üretimine başlaması bekleniyor.

BMW i3 2019

BMW, çok beğenilen i3 modelinin elektrikli versiyonunu 2019 yılında piyasaya sürebilir. Aracın 42 kWh'lık bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Nissan Leaf 2019





BMW i3 gibi yeni bir araçtan bahsetmiyoruz, ancak Nissan Leaf'de elektrikli versiyonuyla yeni yılda güncellenecek. Nissan Leaf'in çok konuşulan 60 kWh'lık bataryası nihayet yeni yılda karşımıza çıkıyor.

Porsche Taycan





Porsche Taycan, 2019'un en çok beklenen elektrikli araçlarından bir tanesi. Daha çok yüksek gelirli bütçelere hitap eden araç, elektrikli araç endüstrisini yeni bir seviyeye taşıyacak.

Volvo XC40

Volvo'nun yeni XC40'ı, SUV kategorisinde çok olumlu karşılandı ve Volvo, otomobilin elektrikli versiyonunu 2019'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.