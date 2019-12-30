2019'da karşımıza çıkan 10 teknolojik gelişme

2019 yılı yavaş yavaş geride kalırken, bu yıl içerisinde birçok teknolojik gelişme yaşandı. Karşımıza çıkan bazı teknolojiler bizi bir hayli şaşırtırken, bazı gelişmeler ise verilerimizin güvende olmadığını bize bir kez daha gösterdi.

Şimdi sizlerle birlikte, 2019 yılında karşımıza çıkan 10 teknolojik gelişmeye daha yakından bakacağız.

1. KATLANABİLİR AKILLI TELEFONLAR

Yıllarca süren söylentiler ve sızıntılardan sonra katlanabilir telefonlar, nihayet 2019'da karşımıza çıktı. Samsung ve Huawei'nin piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonlar Galaxy Fold ve MateX; pazara öncülük ederken, Motorola ise dikey olarak katlanan RAZR modeliyle yıl sonuna doğru sektörde ben de varım dedi.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, özellikle ekran sorunları nedeniyle pek de beklenen ilgiyi görmedi. Ancak, gelecek yıl hataların giderilmesiyle bu telefonlara olan ilginin artması bekleniyor.

2. 5G TEKNOLOJİSİ

Kullanıcılara sıfır gecikme süresine sahip yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, 2019 yılında kullanıma açıldı. Her ne kadar birçok ülke bu teknoloji için gerekli altyapıya sahip olmasa da Güney Kore, Avustralya, Çin ve ABD'nin bazı şehirlerinde 5G kullanılmaya başlandı.

3. BULUT OYUN SERVİSLERİ

Şimdiye kadar yalnızca oyun konsolları ve bilgisayarlar aracılığıyla oynayabildiğimiz oyunlar, 2019 yılı ile birlikte artık bulut servisleri aracılığıyla erişilebilir hale geldi. Özellikle Google'ın Stadia bulut oyun servisi sayesinde, güçlü bilgisayar gerektirmeden oynanabilen oyunlar, daha sonra Nvidia'nın GeForce Now ve Sony'nin PlayStation Now bulut oyun hizmetleri ile birlikte kullanıcılara sunuldu.

4. İNTERNET YAYIN AKIŞI SAVAŞLARI





Netflix, Hulu ve Amazon Prime gibi içerik akış servislerine, 2019 yılında birçok platform daha katıldı. Özellikle Apple ve Disney'in kendi akış servislerini tanıtmasının ardından sektördeki rekabet bir hayli kızışırken, 2020 yılında da bu rekabetin devam etmesi bekleniyor.

5. TİKTOK AKIMI

Çin merkezli video paylaşım ve sosyal medya platformu olan TikTok, 2019 yılında kullanıcı sayısını bir hayli artırdı ve dünyanın en çok kullanılan mobil uygulamaları arasına girmeyi başardı. Dünya genelinde 100 milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan uygulama, son zamanlarda ABD tarafından, kullanıcı verilerini Çin hükümetine iletmekle suçlanıyor.

6. AKILLI EV CİHAZLARI

Birkaç yıl önce hayatımıza giren telefonlardaki 'akıllı' kelimesi, 2019 yılında evimizin içine kadar girdi. Amazon Echo, Google Home, akıllı saatler, akıllı kulaklıklar, akıllı lambalar ve akıllı süpürgeler derken, evimizde kullandığımız birçok cihaz kontrol edilebilir hale geldi.

7. ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, neredeyse tek başına elektrikli otomobil pazarına öncülük etti. Ancak 2019 yılında birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini tanıtarak pazarın büyümesini sağladı. Elektrikli otomobil satışlarının katlanarak arttığı son yıllarda, ülkemiz de kendi yerli otomobilini tanıtarak pazara hızlı bir giriş yaptı.

8. DEEPFAKES VİDEOLARI

2019, yapay zeka teknolojilerinin de bir hayli geliştiği bir yıl oldu. Bir videodaki kişinin yerine sahtesi yerleştirilerek gerçeğinden ayırt edilemeyen 'Deepfakes' videoları, 2019'da önemli bir artış gösterdi. Sahte haberlerin dünya genelinde büyük bir sorun yarattığı günümüzde, bu teknolojinin hızla yayılması, gelecek yıllarda ciddi endişelerin olabileceğini gösteriyor.

9. YENİ AKILLI TELEFON TASARIMLARI

Katlanabilir akıllı telefonları bir kenara bırakırsak, 2019 yılında birbirinden ilginç tasarlanmış telefonlar karşımıza çıktı. Birçok üretici, telefonun ön tarafında yer alan kameraları, üstten açılabilen bir mekanizma içine yerleştirdi. Ayrıca Asus ve Samsung gibi bazı üreticiler, arka kameraların ön kamera gibi kullanılmasını sağlayan, dönebilen mekanizmalar geliştirdi.

10. VERİ GİZLİLİĞİ ENDİŞELERİ

Çevrimiçi ortamda daha fazla zaman harcayan insanlar, veri gizliliği konusunda 2019'da oldukça endişelendi. Başta Facebook olmak üzere birçok platform, kullanıcı verilerini internet ortamına sızdırdı. Her ne kadar Apple, Google, Microsoft ve Facebook gibi büyük şirketler, kullanıcı verilerini korumak için daha çok dikkat edeceklerini söylese de gelecekte de aynı sıkıntıların yaşanacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

2019 yılı, aslında birçok teknolojik olaya sahne oldu ve biz bu gelişmelerden yalnızca 10 tanesini sizlerle paylaştık. Sizin de eklemek istediğiniz teknoloji gelişmeleri olursa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz:

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