2019'da plastik poşetler ücretli olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi' açılış toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

POŞETLER 2019'DA ÜCRETLİ OLACAK

Plastik poşetlerin, 2019 yılı itibarıyla ücretli olacağını kaydeden Kurum, ''Plastik poşetlerin sebep oldukları tüm olumsuzları önlemek için yapılan düzenleme ile 440 olan kişi başı plastik kullanımını 2019 yılı sonuna kadar 90'a, 2025 yılında ise 40 adede düşürmektir. Dolayısıyla hedefimiz 2025 yılında plastik poşet kullanımında yüzde 90 tasarruf sağlamak olacak." diye konuştu.

SIFIR ATIK KURULUMU YAPILACAK

Uygulamanın ilk defa, 2017 yılında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda hayata geçirildiğini hatırlatan Kurum, "Bugün artık 8 bin 668 kurum binasında uygulanmaya başlanmıştır. 2023'e kadar tüm ülkede Sıfır Atık Sistemi'nin kurulumu tamamlanacaktır. Sıfır Atık projesiyle çevresel, ekonomik, sosyal açıdan önemli kazanımlar elde edilecektir. En önemlisi de Sürdürülebilir bir çevre ve şehir oluşturmak, ülke kaynaklarını verimli kullanmak, gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çok önem verdiğimiz önemli bir çalışma. Sıfır Atık projesiyle ülke olarak 2023’te yıllık 20 milyar TL'lik bir tasarruf elde etmeyi hedefliyoruz. İller Bankası'nın verdiği desteklerle içme suyu şebeke ve arıtma, kanalizasyon, atık su arıtma, derin deniz deşarjı, katı atık ve üst yapı gibi problemlerin çözümünde yerel yönetimlerimize can suyu oluyor. Bu desteklerle, şehirlerimizi modern, kaliteli, enerji verimliliği ilkelerine uygun, altyapı sorunları çözülmüş, hayat standartları yükselmiş, çevreye daha duyarlı hale getiriyoruz.'' dedi.