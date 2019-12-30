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2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019 yılında kullanıcıların erişimine kapatılan veya üretimi durdurulan 8 farklı teknolojik ürünü, sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 12:50..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Teknolojinin bir hayli gelişmesi ile birlikte, her yıl oldukça farklı ürünler ve platformlar karşımıza çıkıyor.  Bu ürünler, sadece teknolojiye bakışımızı değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirmeye de yardımcı oluyor.

Ancak teknolojinin hızlı gelişmesinden olumsuz etkilenen bazı ürünler de mevcut. Bu içeriğimizde; 2019 yılında beklenen ilgiyi görmeyen ve piyasaya çıktıktan veya üretim aşamasından kısa bir süre sonra kaldırılan 8 ürüne göz atıyoruz.

1. BİR EFSANENİN BATIŞI: GOOGLE+

google okus

Google'ın iddialı sosyal medya platformu Google+, Facebook ve Twitter'a rakip olarak kullanıcılara sunulsa da beklenen ilgiyi görmedi. Ardından Google,  Ağustos 2019'da platformun kapatılacağını açıkladı.

Açıklamadan kısa bir süre sonra, Google+ kullanıcı verilerinin sızdırıldığı patlak verince, Google kapatma kararını 4 ay erkene aldı ve Google+ 2019'un Nisan ayında resmen kapandı.

 

2. MAC İÇİN iTUNES

MAX

2019'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda konuşan Apple'ın Yazılım Mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Craig Federhigi, iTunes'un yakında tarih olacağını ilk defa açıklamıştı. Apple, iTunes'u resmen sonlandırdı ve platformu; Müzik, TV ve Podcast gibi ayrı uygulamalara böldü.

 

3. GOOGLE INBOX

google inbox

Inbox by Gmail adıyla yayınlanan Google'ın mail uygulaması, e-posta kullanıcıları için daha üretken bir uygulama sunma girişimi olarak 2014 yılında kullanıma sunuldu. Gmail uygulamasından farklı olarak daha sade ve temiz bir arayüze sahip olan uygulama, beklenen ilgiyi görmedi ve 2019'da sonlandırıldı. Böylece Google'ın bir uygulaması daha tarihe karıştı.

 

4. MICROSOFT WUNDERLIST

wunderlist

Microsoft, yapılacaklar listesi oluşturabileceğiniz Wunderlist'i 2015 yılında bünyesine kattı. Ancak uygulama, beklenen ilgiyi görmedi ve Microsoft, 2017 yılında 'Do Do' isminde benzer bir uygulama yayınladı. Şirket, Wunderlist'in kapatılacağını ilk defa 2019'un aralık ayında resmen duyurdu. (Kullanıcılar, uygulamayı Mayıs 2020'ye kadar kullanabilir )

 

5. GOOGLE TRIPS

GOOGLE TRİPS

Google, 2019'un Ağustos ayında, seyahat uygulamasını kapattığını duyurdu. Şirket, uygulamada bulunan özellikleri, 'Haritalar' ve 'Arama' uygulamasına ekleyeceğini açıkladı.

Google, Trips uygulamasını kapattıktan sonra, mevcut ürünlerine daha fazla seyahat özelliği ekledi ve kullanıcılara daha fazla seçenek sundu.

 

6. MOVIEPASS

moviepass

Aylık sabit bir ücret karşılığında sınırsız film izlemenizi sağlayan bir hizmet olan MoviePass, ilk başlarda uyguladığı düşük fiyat politikası sayesinde bir anda popüler hale geldi. Ancak akış platformlarındaki rekabetin artması nedeniyle, şirket hızla değer kaybetti ve 2019 yılının Eylül ayında platformu kapattı.

 

7. APPLE AIRPOWER KABLOSUZ ŞARJ

APPLE

Apple'ın merakla beklenen kablosuz şarj matı AirPower, şirket tarafından resmi olarak duyurulmuştu. Söz konusu duyurunun ardından AirPower'ın ne zaman tanıtılacağı merakla beklenirken, Apple'dan kötü haber geldi. Şirket, AirPower kablosuz şarj matının yüksek standartları karşılamadığını belirterek projeyi iptal ettiklerini duyurdu.

 

8. GOOGLE CLIPS

GOOGLE

Google, piyasaya sürdüğü Pixel serisi akıllı telefonlarda kullandığı kameralarla herkesin beğenisini topladı. Ancak şirket, 'Google Clips' olarak piyasaya sürdüğü kameralar ile istediği başarıyı yakalayamadı. Bu yılın başlarında sessizce kaldırılan Clips kameralara olan destek, 2021 yılına kadar devam edecek.

2020 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, 2019'da yaşanan teknolojik gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan, sizler için hazırladığımız diğer 2019 içeriklerine göz atabilirsiniz.

 

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@eshteknoloji

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

2019'da sonlandırılan 8 farklı teknoloji ürünü

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