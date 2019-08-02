2019'da tanıtılan 5G destekli en iyi 5 telefon

Her ne kadar akıllı telefon üreticileri, piyasaya her geçen gün yeni telefonlar sürse de 5G destekli akıllı telefonların sayısı oldukça az. Bunun nedeni ise yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G'nin henüz hazır olmaması. Birçok ülkede altyapı çalışmaları devam eden bu yeni teknoloji, ülkemizde de kullanıma açılacak.

Eğer siz de yeni nesil 5G teknolojisine şimdiden ayak uydurmak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız en iyi 5G destekli telefonlara bir göz atın.

1. SAMSUNG GALAXY S10 5G

Samsung'un 20 Şubat'ta tanıttığı Galaxy S10 serisinin en güçlü modeli olan Galaxy S10 5G, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefon, gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor. 16 MP+ 12 MP + 12 MP + ToF kamerası olmak üzere 4 arka kameraya sahip telefonun ön tarafında ise 10 megapiksellik bir kamera ve derinlik sensörü bulunuyor.

25W hızlı şarj destekli 4.500mAh bataryaya sahip bu üst düzey telefon henüz ülkemizde satışa çıkmadı.

2. XIAOMI MI MIX 3 5G

Tasarım olarak Xiaomi Mi Mix 3 ile aynı olan Xiaomi Mi Mix 3 5G, 5G destekli olduğu için 3.800mAh kapasiteli daha büyük bir batarya kullanmış. Xiaomi Mi Mix 3'deki Snapdragon 845 işlemcisini Snapdragon 855 olarak değiştiren Xiaomi, 5G için Qualcomm X50 modemini telefona ekledi.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, arka tarafta bulunan bir parmak izi okuyucusuna ve fiziksel bir sanal asistan tuşuna sahip. Quick Charge 4+ ve 10W kablosuz şarj özelliğini destekleyen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kullanıcılarla buluşacak.

Xiaomi Mi Mix 3 yaklaşık 600 euroluk bir fiyat etiketiyle satılıyor.

3. ONEPLUS 7 PRO 5G

6,67 inç büyüklüğüne sahip Quad HD ekrana sahip OnePlus 7 Pro 5G, ekranın sahip olduğu 90 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. OnePlus 7 Pro'nun normal modele göre ekranda herhangi bir damla çentiği bulunmuyor. Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan telefon 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. OnePlus 7 Pro 5G aynı zamanda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanına sahip.

48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere oldukça güçlü bir arka kamera kurulumuna sahip OnePlus 7 Pro 5G, Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kameraya ev sahipliği yapıyor. OnePlus 7 modelinde olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip telefonda 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Telefonun satış fiyatı ise yaklaşık 1.000 dolar olarak açıklanmıştı.

4. OPPO RENO 5G

6,6 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9 en boy oranına sahip AMOLED ekran ile piyasaya çıkan Oppo Reno 5G, 8 Çekirdekli Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefon, 48MP + 13MP + 8MP olmak üzere üç arka kameraya ve 16 MP ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

4065mAh batarya kapasitesine sahip Oppo Reno 5G'nin satış fiyatı ise yaklaşık 700 dolar olacak.

5. HUAWEI MATE 20X 5G

Daha çok tabletlerde görmeye alışkın olduğumuz 7,2 inç büyüklüğündeki OLED ekrana sahip olacak Mate 20X'in 5G modeli, Mate 20 Pro modeli gibi üçlü arka kamera kurulumuna sahip. İşlemci olarak ise yine Kirin 980 tercih edilen telefonda, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

40W süper hızlı şarj destekli 4.200 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak Huawei Mate 20X 5G, Mate X katlanabilir akıllı telefonunda gördüğümüz Balong 5000 5G modem ile donatıldı. Telefonun satış fiyatı ise 999 euro olarak açıklandı.

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