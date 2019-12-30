2019'da tanıtılan en iyi 8 elektrikli otomobil

Yavaş yavaş 2019 yılını geride bırakırken, içinde bulunduğumuz yılda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

Biz de sizler için, 2019 yılı içinde tanıtımı yapılan en iyi 8 elektrikli otomobili listeledik.

1. TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ: TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli otomobil, 27 Aralık'ta Gebze'de düzenlenen bir etkinlik sırasında tanıtılmıştı. Gerek tasarımıyla gerekse sahip olduğu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken yerli otomobil, 30 dakikadan daha az şarj süresiyle 500 kilometreye kadar menzile sahip.

Bursa'da kurulacak fabrika sayesinde yılda 175 bin adet üretilecek yerli otomobiller, 2022 yılında yollarda olacak.

2. AUDI E-TRON SUV

Audi, E-tron olarak isimlendirdiği elektrikli otomobil kategorisine yeni ir SUV modelini daha ekledi. 321 bin kilometre menzili olan otomobilin fiyatı ise 74 bin dolar.

3. HONDA CLARITY





Honda'nın tanıttığı Clarity isimli otomobil, elektrikli olmasına rağmen ayrıca bir motora da sahip. Tek bir şarj ile sınırlı bir menzile sahip araç, şarj bittikten sonra yakıt ile yoluna devam edebiliyor. Honda'nın 34 bin dolardan satışa çıkardığı araç, tam elektrikli otomobil isteyenlerin pek de ilgisini çekmiyor.

4. KIA NIRO

Tek bir şarjla 384 kilometrelik bir menzile sahip Kia Niro, 40 bin dolarlık fiyatıyla giriş seviyesi elektrikli otomobil pazarında oldukça ses getiriyor. Tasarımıyla dikkat çeken otomobil, hareket halindeyken bataryanın şarj olması için kinetik enerjiyi kullanıyor.

5. MERCEDES-BENZ EQC

Mercedes de tıpkı Audi gibi giriş seviyesi elektrikli bir otomobil tanıttı. SUV olarak karşımıza çıkan otomobil, tek şarjla 321 kilometreye kadar yol alabiliyor. 70 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken EQC, tasarım olarak diğer otomobillerden pek de farklı değil.

6. NISSAN LEAF PLUS

Nissan, Leaf serisi elektrikli otomobilini 2011 yılında piyasaya sürdüğünde pek de dikkat çekememişti. Çünkü otomobilin yalnızca 112 kilometrelik bir menzili vardı. Şirketin yeni tanıttığı Leaf Plus modeli ise hem 321 kilometrelik menzili hem de 37 bin 500 dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

7. POLESTAR 1

Volvo'nun elektrikli otomobil markası Polestar, yeni otomobiliyle elektrikli araç pazarındaki yerini aldı. 600 beygirlik gücüyle dikkat çeken otomobil, 144 kilometrelik menziliyle rakiplerinin biraz gerisinde kaldı. Ayrıca otomobilin 155 bin dolardan satışa çıkması, birçok kullanıcı tarafından hoş karşılanmadı.

8. PORSCHE TAYCAN

Porsche Taycan elektrikli otomobil, özellikle spor sedan segmentinde Tesla'nın en büyük rakibi olarak görünüyor. Porsche modellerindeki hızlanma ve yol tutuş gücünün hepsine sahip spor otomobil, tasarımıyla da oldukça dikkat çekiyor. Porsche Taycan modelinin 402 kilometre menzile sahip modeli, 100 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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