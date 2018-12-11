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Trafik sigortasına yeni yılda zam yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019'un Ocak ayında,trafik sigortası fiyatlarında bir artış olmayacağını duyurdu. Bakanlık,trafik sigortasının teminat limitlerinde de bir değişiklik yaşanmayacağı açıkladı.

DHA | 11.12.2018 - 09:19..
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ENFLASYON AYARLAMASINA GİDİLMEDİ

Yapılan düzenleme kapsamında il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişlerine göre sigorta primlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Sigortacıların, trafik sigortasından zarar etmesini önlemek amacıyla, azami primleri her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındı.

Sene sonu yaklaştıkça, sigorta şirketleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek duyuruyu beklemeye başlamıştı. Beklenti; 2019'un Ocak ayında da enflasyon ayarlamasına gidilip, yüzde 1.5'lik artışların dışında fazladan zam yapılması yönündeydi.

AYLIK 1,5'LİK YASAL ARTIŞ DIŞINDA ZAM YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketlerine gönderdiği 2019 yılına ait duyuruda, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir zam yapılmadı, enflasyon ayarlaması da olmadı.

TEMİNATLAR DA ARTMADI

Bakanlık, sigorta şirketlerinin talep ettiği artışı vermedi ama sigortanın teminat limitlerini de artırmadı. Gelecek yılın maddi ve bedeni tazminat limitleri 2018 yılında olduğu gibi devam edecek.

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