2019'da yabancılar Türkiye'den ev almayı sürdürecek

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olarak bilinen MIPIM, Fransa'nın Cannes kentinde "Geleceği Etkilemek" temasıyla başladı.

LONDRA VE PARİS ÇADIRLARININ ARASINDA YER ALDI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019 kapsamında Cannes’ın en popüler sahil şeridinde kurduğu 685 metrekarelik İstanbul Çadırı, bu yıl 5’inci kez Londra ve Paris çadırlarının arasında yer aldı.

YABANCIYA KONUT SATIŞI ARTACAK

İstanbul Çadırı'nı, sahilin dört görkemli çadırından biri olarak beşinci kez kurduklarını hatırlatan Avdagiç, "Net bir şekilde görüyoruz ki, 2019 yılında yabancıya konut satışı sektörü hareketlenecek. Biz de bu amaçla fuarlarda Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası yatırımcılarla, İstanbul çadırının gölgesinde etkin bir network kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece 8 bin 500 yıllık İstanbul markasının sektöre sunduğu eşsiz imkanların tanınmasına aracılık ediyoruz." bilgisini verdi.