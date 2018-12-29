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2019'un 1'inci çeyreği için kredi kartı faizleri aynı kaldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 2019 yılı birinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

DHA | 29.12.2018 - 13:24..
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2019 yılı birinci çeyreğinde de, kredi kartı işlemlerinde 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olan azami faiz oranları uygulanacak.

DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), kredi kartı İşlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

TCMB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadeleri yer aldı.

2019'un 1'inci çeyreği için kredi kartı faizleri aynı kaldı

1 EKİM 2018'DE GEÇERLİ OLAN FAİZ ORANLARI

TCMB, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,30 olarak belirlemişti.

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