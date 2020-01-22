2019'un en çok indirilen mobil uygulamaları belli oldu

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla mobil uygulama sektörü de bir hayli gelişti. ABD merkezli mobil uygulama pazar araştırma şirketi Sensor Tower ise geçtiğimiz yıl en çok indirilen mobil uygulamalar hakkında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA: WHATSAPP

AA muhabirinin Sensor Tower'ın verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019 yılında en çok indirilen uygulamar listesinde; 850 milyondan fazla indirmeyle WhatsApp birinci sırada yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise 711 milyon indirmeyle, son aylarda hızlı bir çıkış yakalayan sosyal video uygulaması TikTok yer alıyor. Facebook Messenger 700 milyon indirmeyle üçüncü, Facebook ise 690 milyon indirmeyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Instagram ise 450 milyon indirme sayısına ulaşarak beşinci sırada yer aldı.

İLK 5 SIRANIN 4'Ü FACEBOOK'UN

Facebook şirketi, 2016 yılından bu yana en çok indirilen uygulamalar listesinde ilk 5'te 4 uygulamasıyla yer alırken, şirketin WhatsApp uygulaması uzun yıllardır "en çok indirilen uygulama" olarak zirvedeki yerini koruyor.

En çok uygulama indirilen ülkeler listesinde ise 2019'un son çeyreğine ait verilere göre, Hindistan 5 milyara varan indirmeyle ilk sırada yer alırken, Hindistan'ı 3 milyardan fazla indirmeyle ABD, 2 milyardan fazla indirmeyle Brezilya takip etti.

Rusya'nın 4., Endonezya'nın 5. ve Meksika'nın 6. olduğu listede, Türkiye 750 milyondan fazla indirme sayısıyla en çok uygulama indirilen 7. ülke oldu.

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