2019'un en iyi 10 Android telefonu

PC Mag tarafından hazırlanan 2019'un en iyi Android telefonları listesinde, birbirinden başarılı 10 Android telefon yer alıyor. Telefonların hem özellikleri hem de fiyatları baz alınarak yapılan listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1. GOOGLE PİXEL 3
- 5,5 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci
- 12 MP arka, 8 MP ön kamera
- 4 GB RAM
- 64 GB depolama
2. MOTOROLA MOTO G6 PLAY
- 5,7 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 427 işlemci
- 13 MP arka, 8 MP ön kamera
- 2 GB RAM
- 16 GB depolama
3. ONEPLUS 6T
- 6,41 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci
- 16 + 20 MP arka, 16 MP ön kamera
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama
4.. SAMSUNG GALAXY S10e
- 5,8 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 855 işlemci
- 12 + 16 MP arka, 10 MP ön kamera
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama
5. SAMSUNG GALAXY NOTE 9
- 6,4 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci
- 12 MP arka, 8 MP ön kamera
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama
6. ASUS ROG PHONE
- 6 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci
- 12 + 8 MP arka, 8 MP ön kamera
- 8 GB RAM
- 128 GB depolama
7. BLACKBERRY KEY 2 LE
- 4,5 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 636 işlemci
- 13 MP arka, 8 MP ön kamera
- 4 GB RAM
- 64 GB depolama
8. LG V40 ThinQ
- 6,4 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci
- 12 + 12 + 16 MP arka, 8 + 5 MP ön kamera
- 6 GB RAM
- 64 GB depolama
9. SAMSUNG GALAXY S10
- 6,1 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 855 işlemci
- 12 + 12 + 16 MP arka, 10 MP ön kamera
- 8 GB RAM
- 128 GB depolama
10. MOTOROLA MOTO E5 PLAY
- 5,2 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 427 işlemci
- 8 MP arka, 5 MP ön kamera
- 2 GB RAM
- 16 GB depolama