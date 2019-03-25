2019'un en iyi 10 Android telefonu

PC Mag tarafından hazırlanan 2019'un en iyi Android telefonları listesinde, birbirinden başarılı 10 Android telefon yer alıyor. Telefonların hem özellikleri hem de fiyatları baz alınarak yapılan listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. GOOGLE PİXEL 3

5,5 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

12 MP arka, 8 MP ön kamera

4 GB RAM

64 GB depolama

2. MOTOROLA MOTO G6 PLAY

5,7 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 427 işlemci

13 MP arka, 8 MP ön kamera

2 GB RAM

16 GB depolama

3. ONEPLUS 6T

6,41 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

16 + 20 MP arka, 16 MP ön kamera

6 GB RAM

128 GB depolama

4.. SAMSUNG GALAXY S10e

5,8 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci

12 + 16 MP arka, 10 MP ön kamera

6 GB RAM

128 GB depolama

5. SAMSUNG GALAXY NOTE 9

6,4 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

12 MP arka, 8 MP ön kamera

6 GB RAM

128 GB depolama

6. ASUS ROG PHONE

6 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

12 + 8 MP arka, 8 MP ön kamera

8 GB RAM

128 GB depolama

7. BLACKBERRY KEY 2 LE

4,5 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 636 işlemci

13 MP arka, 8 MP ön kamera

4 GB RAM

64 GB depolama

8. LG V40 ThinQ

6,4 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

12 + 12 + 16 MP arka, 8 + 5 MP ön kamera

6 GB RAM

64 GB depolama

9. SAMSUNG GALAXY S10

6,1 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci

12 + 12 + 16 MP arka, 10 MP ön kamera

8 GB RAM

128 GB depolama

10. MOTOROLA MOTO E5 PLAY